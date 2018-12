Chantiers poursuivis en 2019 - La Ville de Montréal annonce l'installation de pavage temporaire sur une dizaine de chantiers







MONTRÉAL, le 14 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le responsable de l'eau, des infrastructures de l'eau, des infrastructures et de la Commission des services électriques au comité exécutif, Sylvain Ouellet, annonce la poursuite de certains chantiers à Montréal en 2019. En raison de l'hiver hâtif, 10 chantiers devant se terminer cette année seront finalisés en 2019.

« Même si nous avons eu un été exceptionnel, la saison des travaux 2018 a été très courte. Habituellement, nous pouvons compter sur le mois de novembre pour compléter les travaux de réfection, ce qui n'a pas été le cas cette année. Cette situation a causé des problématiques pour l'avancement et la fermeture de certains chantiers, ce faisant, 10 d'entre eux seront terminés en 2019. Nous allons réaliser un pavage temporaire sur les tronçons concernés, afin d'assurer la mobilité, la sécurité et le confort des Montréalais et des Montréalaises pendant la pause hivernale », indique M. Ouellet.

La Ville de Montréal posera au cours du mois de décembre une couche de pavage temporaire qui permettra à tous les usagers de la route de circuler de façon agréable et sécuritaire sur les chantiers concernés. Cette couche sera retirée au printemps pour la pose d'un pavage permanent et sera recyclée dans le cadre d'autres travaux.

Ces aménagements temporaires occasionnent un dépassement des coûts des contrats qui sont supérieurs aux contingences allouées. Les coûts supplémentaires sont estimés à environ 1,5 M$ pour des contrats totalisant 94 M$, soit une proportion de 1,6 %.

« Nous allons nous assurer que la population soit informée de la situation, notamment par l'envoi d'avis aux résidents. Pour atteindre nos objectifs de maintien des actifs, il est nécessaire de prévoir des travaux pendant l'automne. Mais, nous sommes toujours à l'affût de nouvelles techniques et mesures à implanter afin d'améliorer la qualité de services aux citoyens et bonifier la sécurité du réseau routier », souligne M. Ouellet.

Les chantiers qui seront finalisés en 2019 sont :

La rue Clark, entre l'avenue Laurier et rue de l'Arcade.

et rue de l'Arcade. La rue Coleraine , de la rue Butler à la rue Charon.

, de la rue Butler à la rue Charon. La rue de Lanaudière, entre la rue Rachel Est et la rue Marie-Anne Est.

La rue Drolet, entre les rues de Liège et Guizot.

La rue Jeanne-Mance, entre l'avenue du Mont-Royal et la rue Villeneuve.

et la rue Villeneuve. Le boulevard Lacordaire, entre les rues Chauveau et Sherbrooke .

. La rue Meunier, entre le boulevard Crémazie et la rue Legendre.

La rue Saint-Denis , entre les rues Jean-Talon et Jarry.

, entre les rues Jean-Talon et Jarry. La rue Saint-Patrick phase 2, entre les rues Wellington et Island.

et Island. Le boulevard Viau, entre le boulevard Rosemont et la rue Beaubien.

