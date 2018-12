Acquisition - FNX-INNOV acquiert le Groupe S.M.







MONTRÉAL, le 14 déc. 2018 /CNW Telbec/ - FNX-INNOV inc. a annoncé ce matin qu'elle avait obtenu l'approbation de la Cour autorisant l'achat de la quasi-totalité des actifs des entités du Groupe S.M. qui se sont placées sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies en août dernier. Cette transaction prend officiellement effet le 14 décembre 2018.

Ayant déjà reçu les autorisations requises par l'Autorité des marchés financiers permettant de conclure des contrats publics, l'ensemble des activités et opérations se poursuivront dorénavant sous la bannière FNX-INNOV. Les actionnaires de FNX-INNOV sont québécois et par l'intermédiaire de leur société, Thornhill Capital, ils utilisent leur expérience en consolidation stratégique pour restructurer des entreprises qui font face à des défis de croissance et de financement.

FNX-INNOV demeure de propriété québécoise

Au premier chef, c'est la grande qualité du talent et de l'expertise des employés de S.M. qui a convaincue les actionnaires de FNX-INNOV d'acquérir la firme de génie-conseil. Au cours des dernières années, plusieurs transactions ont été conclues dans le secteur du génie ayant souvent pour effet de voir des fleurons québécois être acquis par des intérêts canadiens ou étrangers. Or, cette transaction est la plus importante des dernières années ayant permis qu'une firme de génie-conseil d'ici demeure de propriété entièrement québécoise.

Richard Hélie nommé chef de la direction

De nouveaux administrateurs ainsi qu'une toute nouvelle équipe de direction ont été mis en place pour relever les opportunités et faire face aux défis de l'entreprise. Les rênes l'entreprise sont désormais confiés à monsieur Richard Hélie, ingénieur et gestionnaire chevronné qui devient Chef de la direction. « FNX-INNOV compte des talents singuliers qui continuent de démontrer une grande soif d'innovation avec une équipe fortement engagée. Nous avons la ferme intention d'opérer un changement en instituant une culture d'excellence sans compromis et en proposant une nouvelle offre de service intégrée où la chaîne d'imputabilité ira de la conception à la réalisation des projets», a souligné le Chef de la direction, Richard Hélie.

À propos de FNX-INNOV

FNX-INNOV est une société d'ingénierie québécoise qui innove grâce à la créativité de ses spécialistes pour réaliser des projets d'envergure en intégrant leur savoir-faire de la conception à la réalisation. L'entreprise compte 650 employé(e)s qui déploient une gamme de services d'ingénierie intégrés pour offrir des solutions globales répondant aux demandes les plus complexes de ses clients. Le nom de l'entreprise FNX-INNOV réfère au phénix, cet oiseau légendaire doué d'une grande longévité et caractérisé par son pouvoir de renaître.

À propos de Thornhill Capital

Thornhill Capital est une société d'investisseurs opérateurs qui détient une vaste expérience en consolidation stratégique d'entreprises et en gestion de la croissance. Cette société a pour objectif de faire croître les entreprises qu'elle acquiert en développant des plateformes entrepreneuriales robustes. Les associés fondateurs de Thornhill Capital sont François Gaudreau et Pierre-Yves Méthot. Avec leur équipe, ils cumulent des expertises variées et sont rompus au financement, à la stratégie d'entreprise et à la gestion de croissance.

