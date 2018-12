Développement économique régional - Marie-Eve Proulx annonce l'attribution d'une contribution financière de plus de 1,6 million de dollars du gouvernement du Québec à Inno-3B pour un projet d'innovation technologique dans l'église de Saint-Pacôme







SAINT-PACÔME, QC, le 14 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier d'appuyer le développement et la mise en démonstration de la technologie d'Inno-3B permettant la production de fruits et de légumes locaux douze mois par année, sans pesticides, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

Pour ce projet réalisé dans l'église de Saint-Pacôme, l'entreprise Inno-3B bénéficie d'un prêt sans intérêt de 1,2 million de dollars et d'une contribution financière non remboursable de 350 000 $ du gouvernement du Québec, par le biais de son mandataire Investissement Québec, ainsi que d'un montant non remboursable de 99 737 $ provenant du Programme innovation du ministère de l'Économie et de l'Innovation.

La ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Marie-Eve Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

L'installation d'Inno-3B, gérée par son partenaire Les jardins du clocher, servira de vitrine pour démontrer le rendement ainsi que la performance environnementale d'un système de production horticole en milieu fermé et contrôlé, dont l'énergie excédentaire sera récupérée pour chauffer l'église et les bâtiments adjacents.

D'une valeur de 5 millions de dollars, le projet vise le transfert technologique et la commercialisation de ce système. Des partenaires financiers tels qu'Écofuel, Desjardins Capital, le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec et Premier Tech contribuent également au financement du projet. Notons que la technologie a été mise au point grâce à une étroite collaboration avec les centres collégiaux de transfert de technologie Biopterre, Solutions Novika, Optech et CRVI ainsi que l'Institut de technologie agroalimentaire de La Pocatière.

Citation :

« Le gouvernement du Québec est fier d'appuyer l'entreprise Inno-3B, qui a fait preuve d'audace et de créativité pour développer une technologie novatrice permettant d'offrir des légumes frais, sains et locaux à l'année tout en préservant l'église de Saint-Pacôme. C'est en appuyant le savoir-faire des entrepreneurs locaux et en misant sur l'innovation que nous stimulons le développement économique régional. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Le système conçu par l'entreprise manufacturière Inno-3B consiste en des tours fermées composées d'un volume important de plateaux de production sur lesquels des légumes sont cultivés en environnement contrôlé, grâce à un éclairage à la DEL et à un système d'irrigation.

Les plateaux acheminés directement à l'opérateur réduisent considérablement les coûts de production liés à la main-d'oeuvre.

La technologie, qui requiert un minimum d'apport énergétique, produit des végétaux abondants et de qualité supérieure.

Le Programme innovation a pour objectif d'appuyer les entreprises, en priorité les PME, dans la réalisation de leurs projets d'innovation ainsi que dans la commercialisation de leurs innovations.

