Le Sommet du savoir conclut avec succès sa 5e édition à Dubaï

La Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation (MBRF) a conclu le cinquième Sommet du savoir, organisé les 5 et 6 décembre 2018 au Dubai World Trade Centre, et intitulé « Youth and the Future of the Knowledge Economy » (Les jeunes et l'avenir de l'économie du savoir).

Pour voir le communiqué de presse multimédia, veuillez cliquer ici : https://www.multivu.com/players/uk/8465351-knowledge-summit-wraps-5th-edition-dubai/

« Avec cinq éditions couronnées de succès à son actif, le Sommet du savoir s'est affirmé comme un événement de classe mondiale de premier plan dans le domaine du savoir », a déclaré Son Excellence Jamal ben Huwaireb, PDG de la MBRF, expliquant que le thème de 2018 fait écho aux stratégies du gouvernement des ÉAU, qui visent à donner les moyens aux jeunes de participer aux plans de développement nationaux.

Le programme du Sommet 2018 concernait l'impact de divers sujets relatifs à la jeunesse et à l'économie du savoir, depuis le développement du capital humain et du savoir jusqu'à la transformation des pays arabes, du stade de consommateurs de savoir à celui de producteurs de savoir.

Des intervenants internationaux de premier plan ont participé au Sommet, notamment Son Altesse Royale la Princesse Sumaya Bint Al Hassan, présidente de l'université de technologie Princesse Sumaya ; Son Excellence le Dr Ahmad Belhoul Al Falasi, ministre d'État des ÉAU de l'Enseignement supérieur ; Son Excellence Mohammad Abu Rumman, ministre de la Jeunesse et de la Culture de Jordanie ; Syed Saddiq, ministre de la Jeunesse et des Sports de Malaisie ; Son Excellence Mansour Ibrahim Al Mansouri, directeur général du Conseil national des médias des ÉAU ; le Dr Boris Cizelj, président du Knowledge Economy Network ; et Kevin Harrington, entrepreneur, co-fondateur de l'Entrepreneur's Organization.

Les résultats du Global Knowledge Index (Indice de savoir mondial) 2018, créé en collaboration avec le PNUD, ont été annoncés pendant le Sommet, nommant les sept nations qui devraient faire figure de leaders du savoir dans le monde : les États-Unis, le Royaume-Uni, la Suisse, la Finlande, Singapour, les ÉAU et le Brésil. Les Émirats ont été classés 19e sur l'indice, progressant de six places depuis 2017.

Par ailleurs, le Sommet a récompensé les lauréats du Prix Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Knowledge, à savoir : la Magdi Yacoub Heart Foundation, l'Institute of International Education, la Bibliothèque numérique saoudienne et la Fondation Amersi.

Le Sommet a aussi nommé les lauréats dans le cadre du premier tour du « Literacy Challenge » (défi d'alphabétisation), qui vise à éduquer 30 millions d'enfants et de jeunes arabes illettrés d'ici à 2030, et à améliorer les connaissances et les compétences des jeunes Arabes à travers la région.

La MBRF a lancé l'initiative « Know Talks » (discussions sur le savoir) lors du Sommet de cette année, qui consiste en des sessions de dialogues informels ne dépassant pas 20 à 30 minutes, pendant lesquelles des experts et des universitaires partagent leur savoir et leur expertise directement avec le public. Le Sommet 2018 comprenait plus de 16 « Know Talks », qui ont attiré beaucoup de participants.

Le Sommet du savoir 2018 a réuni plus de 100 experts, décisionnaires et parties prenantes du monde dans plus de 45 groupes de discussion.

