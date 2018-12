Entente de principe entre Revenu Québec et le SPGQ







QUÉBEC, le 14 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Une entente de principe est survenue le 13 décembre entre le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), qui représente les professionnelles et professionnels de Revenu Québec, et la partie patronale.

Les membres du SPGQ ont donc levé la grève de soir et de fin de semaine ayant débuté le 30 octobre 2018. Le syndicat présentera l'entente de principe aux membres dès janvier 2019.

L'entente de principe sera soumise à un vote d'approbation par les membres à la suite de la présentation des paramètres de l'entente.

Le personnel de Revenu Québec est sans convention collective depuis le 31 mars 2015.

À propos du SPGQ

Le SPGQ est le plus grand syndicat de personnel professionnel du Québec. Créé en 1968, il représente quelque 26 000 spécialistes, dont environ 18 400 dans la fonction publique, 4 750 à l'Agence du revenu du Québec et 2 850 en santé, en éducation et dans les sociétés d'État.

