Mise à jour et placement privé d'exploration Typhon







LAVAL, Québec, 14 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Typhon Inc. (TSX-V: TYP) annonce que la Société continue de travailler à la recherche d'un partenaire afin d'acquérir 100% du projet Fayolle.



Une lettre d'intention avec Hecla Québec Inc. (« Hecla »), une filiale d'Hecla Mining Company (NYSE : HL) le 14 septembre 2018 a été signée (voir communiqué de presse du 17 septembre 2018) mais à ce jour, Typhon ne dispose pas des ressources financières pour compléter la transaction.

PRÉPARATION D'UN PLACEMENT ACCRÉDITIF D'UN MAXIMUM DE 500 000$

La Société annonce la préparation d'un Placement Privé sans l'entremise de courtier comprenant l'émission de 6 666 667 actions ordinaires accréditives à un prix de 0,06$ l'action et de 2 000 000 actions ordinaires à un prix de 0,05$ l'action et de 8 666 667 bons de souscription pour un produit brut total de 500 000$ CAN. En vertu de la réglementation applicable en matière de valeurs mobilières et des politiques de la Bourse de croissance TSX, tous les titres émis dans le cadre de ce placement privé seront assujettis à une période de détention obligatoire de quatre (4) mois et un jour. Ce placement est sujet à l'approbation des autorités réglementaires.

Chaque bon de souscription permettra à son porteur de souscrire à une (1) actions ordinaires de Typhon au prix de 0,05$ l'action pour une période de 36 mois.

Le produit provenant de la vente d'actions accréditives sera utilisé pour engager des «frais d'exploration au Canada» au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu sur les propriétés du Québec (les «Dépenses Admissibles») ainsi que pour le fond de roulement. La Société renoncera aux Dépenses Admissibles en faveur des souscripteurs au plus tard le 31 décembre 2018.

La Société envisage de procéder à une clôture le ou avant le 31 décembre 2018.

EXTENSION DE LA DATE D'EXPIRATION DE BONS DE SOUSCRIPTION

La société annonce que sous réserve des approbations requises des autorités de réglementation, elle prolongera jusqu'au 30 décembre 2020 la date d'expiration d'un total de 2 820 000 bons de souscription, émit en vertu d'un placement privé complété le 30 décembre 2015.

Les bons de souscription venaient à échéance le 30 décembre 2018, mais cette date pourrait être prolongée de 24 mois additionnels. Chaque bon de souscription permettra à son détenteur d'acheter une (1) action ordinaire de la Société à un prix de 0,05$.

Typhon a 39 077 849 d'actions émises, dont environ 55 %, par des initiés et par quelques investisseurs majeurs.

Les actions ordinaires de Typhon sont inscrites à la Bourse de croissance TSX sous le symbole « TYP».

POUR PLUS D'INFORMATION

David Mc Donald,

Président & CEO

Tél : 450.622.4066

www.explorationtyphon.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les Règles de la bourse de croissance TSX-V)

ne peuvent être tenus responsables de l'exactitude ou de la véracité du présent communiqué.

Communiqué envoyé le 14 décembre 2018 à 11:15 et diffusé par :