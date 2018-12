Soutien à la filière du recyclage - RECYC-QUÉBEC annonce un soutien financier de 3,5 M$ pour favoriser les débouchés pour les fibres issues de la collecte sélective







MONTRÉAL, le 14 déc. 2018 /CNW Telbec/ - RECYC-QUÉBEC soutiendra la mise en place de projets porteurs visant à favoriser un meilleur tri ainsi que le conditionnement et le recyclage de différents types de fibres au Québec grâce à un nouvel appel de propositions doté d'une enveloppe de 3,5 M$. Cette aide financière, qui s'ajoute aux autres mesures mises en place afin de soutenir l'industrie québécoise de la récupération et du recyclage, permettra d'appuyer des projets dont l'objectif est de résoudre des problématiques de marchés touchant les fibres (notamment les papiers mixtes et les journaux) issues de la collecte sélective.

Les projets financés devront démontrer qu'ils contribueront à faire augmenter la qualité du traitement de ces matières et à augmenter leur vente au Québec à des fins de recyclage. RECYC-QUÉBEC souhaite ainsi stimuler l'émergence de partenariats entre les conditionneurs ou recycleurs du Québec et les installations de tri dans une perspective d'économie circulaire.

Les entreprises ont jusqu'au 15 mai 2019 pour soumettre leur projet.

Mobiliser l'industrie

Au cours des derniers mois, la société d'État a invité les entreprises qui reçoivent la matière et celles qui la recyclent à participer à des ateliers de maillage. Ces rencontres visaient principalement à trouver des solutions concrètes aux enjeux actuels vécus par l'industrie et à favoriser le développement de débouchés locaux. Divers enjeux ont également été abordés, dont la nécessité d'adopter des critères communs et des standards de qualité pour les matières qui sortent des centres de tri, l'obligation fondamentale de préserver la confiance du public envers le système de récupération et de recyclage et l'importance de favoriser une économie circulaire.

Ces rencontres ont en plus permis à RECYC-QUÉBEC de structurer son appel de propositions de façon à répondre aux différents besoins de l'industrie.

« Cette nouvelle aide financière s'ajoute à un ensemble de moyens que nous avons mis en oeuvre au cours de la dernière année pour soutenir les acteurs de la filière de la récupération et du recyclage au Québec et maintenir la confiance du public envers le système. Nos actions visent à augmenter les boucles de recyclage à l'échelle locale et à réduire notre vulnérabilité face aux fluctuations extérieures. Appuyer l'industrie de la récupération et du recyclage est également une invitation aux Québécois et aux Québécoises à continuer de poser le bon geste.»

Sonia Gagné, présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC

Faits saillants :

Le gouvernement du Québec a investi plus de 14 M$ dans la dernière année afin d'améliorer la qualité de la matière issue de la récupération. Cette somme s'ajoute aux 25 M$ investis dans les centres de tri au cours des dix dernières années.

Le Québec récupère annuellement plus d'un million de tonnes de matières, dont 707 000 tonnes de fibres et 46 000 tonnes de plastique. De cette quantité, 80 % sont vendues aux fins de recyclage et 10 % sont valorisées autrement.

RECYC-QUÉBEC est une société d'État qui a pour mission d'amener le Québec à réduire, réutiliser, recycler et valoriser les matières résiduelles dans une perspective d'économie circulaire et de lutte contre les changements climatiques.

