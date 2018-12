Revalorisation de la profession enseignante : le Collège de Bois-de-Boulogne et l'Université de Montréal annoncent la création d'un parcours sciences humaines - baccalauréat en enseignement







MONTRÉAL, le 14 déc. 2018 /CNW Telbec/ - C'est en présence de Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec, que Guy Dumais, directeur général du Collège de Bois-de-Boulogne, et Guy Breton, recteur de l'Université de Montréal, ont annoncé aujourd'hui la création d'un parcours sciences humaines-baccalauréat en enseignement: un arrimage pédagogique entre le Collège de Bois-de-Boulogne et l'Université de Montréal pour la formation des enseignants.

« C'est une grande première dans le milieu de l'éducation que de créer un arrimage entre un programme collégial en sciences humaines et un programme universitaire en formation des maîtres, a souligné M. Dumais. Permettre aux étudiants intéressés par une carrière d'enseignant au préscolaire, primaire ou au secondaire de se familiariser avec le milieu de l'éducation dès le collégial est à la base de ce partenariat unique. Il était naturel que notre Collège devienne partie prenante de ce projet innovant impliquant l'UdeM, car beaucoup de nos étudiants en sciences humaines poursuivent leurs études universitaires au baccalauréat en enseignement dans cette institution. »

« Le maillage entre les établissements d'enseignement peut certainement devenir une source de valorisation et mener à des projets stimulants et structurants, tant pour les étudiants que pour les enseignants et les professeurs. Je me réjouis de voir l'Université de Montréal et le Collège de Bois?de-Boulogne collaborer de la sorte et c'est mon souhait que ce genre d'entente dans le domaine de l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire se multiplie. La profession enseignante ne pourra que mieux s'en porter », a ajouté le ministre Roberge.

Une nouvelle voie « éducative » au programme en sciences humaines

Le nouveau programme d'études en Sciences humaines, profil Éducation, vise donc à préparer l'étudiant à des études universitaires dans les grands domaines des sciences humaines, plus particulièrement en sciences de l'éducation. Les premiers étudiants commenceront leur formation dès l'automne 2019, formation qui les amènera à discerner les principaux courants de pensée en éducation et les valeurs du système éducatif québécois, à saisir le rôle de l'enseignant comme professionnel et passeur culturel et à comprendre la complexité de la relation éducative qui vise l'apprentissage et le développement de l'élève.

Six cours ont été créés et deux modifiés pour offrir aux étudiants huit cours orientés sur la profession d'enseignant, dont deux stages en milieu scolaire. Art oratoire, Littérature jeunesse, Histoire de l'éducation au Québec et L'ABC des mathématiques en sont des exemples éloquents. En outre, les étudiants auront l'occasion se familiariser avec le milieu de l'éducation grâce à deux stages d'observation intégrés aux cours Psychologie de l'enfant, communication et stage d'observation et Sociologie de l'éducation et science, technologie et société qui se feront dans les écoles primaires avoisinantes du Collège.

Le recteur Guy Breton a fait valoir dans son allocution les atouts de ce partenariat: « Depuis plusieurs années, nous entretenons un dialogue continu avec les cégeps et les collèges afin de mieux harmoniser nos contenus pédagogiques. Nous le savons tous: la profession d'enseignant a grandement besoin d'amour. Dans quelques années, nous accueillerons à l'UdeM des étudiants qui auront déjà effectué des stages d'observation dans les écoles. Ils auront de meilleures habiletés en communication orale, une compréhension accrue des mathématiques et une plus grande connaissance des oeuvres de littérature jeunesse. Ils arriveront mieux préparés et plus confiants en leur choix de carrière. Quant à nous, à l'Université, nous allons mieux les connaître, car nous aurons suivi leur parcours au Collège. »

Des avantages pour les collégiens



Ce nouveau parcours comporte de nombreux avantages, notamment une admission conditionnelle et unique des étudiants du Collège de Bois-de-Boulogne dans un programme en enseignement de l'Université de Montréal, la reconnaissance des acquis scolaires collégiaux par l'Université (substitutions de cours), une possibilité d'exemption des cours universitaires de mise à niveau en mathématiques et en français et l'utilisation d'un portfolio commun.

Montréal, ville de diversité : une réalité incontournable pour les futurs enseignants



Le Collège de Bois-de-Boulogne et l'Université de Montréal sont des établissements résolument montréalais et le profil Éducation du nouveau programme en sciences humaines reflétera cette situation. Il est important que les futurs enseignants soient au fait des problématiques que vivent les jeunes et les professeurs des écoles de la région. Celles-ci sont connues pour la grande variabilité du statut socioéconomique des élèves qui les fréquentent, donc pour des réalités socioculturelles et linguistiques elles-mêmes très différentes. Les futurs enseignants seront outillés pour faire la classe à une population diversifiée.

