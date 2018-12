Gregory Laï est nommé partenaire de Clayton, Dubilier & Rice







LONDRES et NEW YORK, 14 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Clayton, Dubilier & Rice a annoncé que Gregory Laï a été nommé partenaire de la société.

Depuis son arrivée dans la société en 2007, M. Laï a été activement impliqué dans le sourçage et l'évaluation des investissements à travers l'Europe, et a aussi travaillé avec des équipes de sociétés de portefeuille spécialisées dans la gestion sur des stratégies de construction de valeur après acquisition. Il a joué un rôle de premier plan sur plusieurs des investissements de la société, dont B&M Retail (2013), BUT (2016), Exova (2008), HD Supply (2007), Motor Fuel Group (2015), et Rexel (2005). Au cours des dernières années, il a contribué à la création de la franchise consommateur/commerce de détail de CD&R, ainsi qu'à l'élargissement de la couverture de l'entreprise en France.

M. Laï a travaillé dans la division des services bancaires d'investissement de Citigroup avant de rejoindre CD&R. Il a ensuite travaillé comme professionnel en placement chez Mubadala Development Company avant de retourner à CD&R en 2011. M. Laï est diplômé de l'ESCP-EAP European School of Management (école européenne de gestion) à Paris.

« Greg a été un membre essentiel de l'équipe européenne de CD&R pendant plus d'une décennie et a joué des rôles importants sur certains de nos investissements ayant connu le plus de succès », a déclaré David Novak, responsable des affaires européennes de CD&R. « Il a construit des relations basées sur la confiance avec des vendeurs familiaux et professionnels, des équipes de gestion et des conseillers, ce qui fait de lui un très solide représentant des valeurs essentielles, de la culture et de la stratégie d'investissement de la société. »

À propos de Clayton, Dubilier & Rice

Fondée en 1978, Clayton, Dubilier & Rice est une société d'investissement privée dont la stratégie de placement repose sur la production de retours financiers en construisant des affaires plus solides et plus rentables. Depuis sa création, CD&R a géré l'investissement de plus de 27 milliards de dollars dans 83 sociétés avec une valeur de transaction cumulée de plus de 125 milliards de dollars. La société possède des bureaux à New York et à Londres. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.cdr-inc.com .

