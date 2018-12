Selon des économistes de Brattle, des révisions pragmatiques du programme de comptage intelligent de la Grande-Bretagne pourraient atténuer les défis imprévus







LONDRES, 14 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Un nouveau document de consultation rédigé par des économistes de Brattle analyse les risques pouvant entraver le succès du programme de comptage intelligent de la Grande-Bretagne en s'appuyant sur les données devenues disponibles grâce aux sept premières années d'existence du programme. Le document Brattle identifie, sur base de cet examen, des options pragmatiques pour atténuer les problèmes persistants et pour promouvoir le programme de manière à augmenter les chances de générer des avantages pour les consommateurs à l'échelle nationale.

Le document de consultation Brattle aborde plusieurs défis imprévus et fondamentaux qui ont émergé depuis le lancement du programme de comptage intelligent en 2011. Le plus notable est le défi de réalisation de taux d'adoption importants lors du déploiement volontaire de compteurs intelligents. L'analyse des auteurs a révélé que l'adoption volontaire était susceptible de n'atteindre que 60 % de la population et que l'engagement des clients dans la gestion de l'énergie était à la traîne par rapport aux attentes. Ils estiment que ces effets combinés pourraient entraîner une augmentation nette des coûts pour les consommateurs, au lieu des 5 milliards GBP d'avantages nets initialement estimés par le Department for Business, Energy, & Industrial Strategy (BEIS, département de la stratégie des entreprises, de l'énergie et des industries, BEIS).

« Les lancements réussis de comptage intelligent dans d'autres pays ont démontré que les consommateurs peuvent bénéficier d'avantages considérables », a déclaré Ryan Hledik, un directeur de Brattle et coauteur du document de consultation. « Quelques améliorations simples à la stratégie de déploiement actuelle de la Grande-Bretagne pourraient améliorer considérablement la valeur globale du programme. »

Pour atténuer les problèmes actuels du programme, les auteurs présentent en détail deux nouvelles voies distinctes :

La voie « Déploiement refocalisé » concentre la portée du déploiement sur les segments de clientèle les plus rentables et réoriente le programme vers un déploiement basé sur la demande de la clientèle. Elle maintient l'orientation initiale du programme sur l'adoption volontaire des compteurs.



La voie « Déploiement par défaut » passe à un modèle utilisé dans la plupart des juridictions internationales où les compteurs intelligents sont traités comme des infrastructures énergétiques essentielles. Les compteurs sont déployés d'une manière qui ressemble davantage au déploiement obligatoire.

Les économistes de Brattle recommandent, comme étape suivante, une analyse qui quantifie dans quelle mesure chaque voie permettrait d'atteindre les objectifs politiques du BEIS et l'impact probable de chaque voie sur l'analyse de rentabilité du comptage intelligent. Il serait également utile d'évaluer l'impact des changements sur diverses parties prenantes telles que les fournisseurs, les clients vulnérables et les fabricants de compteurs.

Le document de consultation, « Two Paths for Advancing Great Britain's Smart Metering Programme » (deux voies pour faire avancer le programme de comptage intelligent de la Grande-Bretagne), est rédigé par les directeurs de Brattle, Ryan Hledik et Pinar Bagci, et par Saurab Chhachhi, ancien analyste de recherche chez Brattle et actuellement étudiant en Ph. D. à l'Imperial College London. Le document est disponible pour la consultation sur brattle.com.

The Brattle Group analyse des questions complexes d'ordre économique, financier et réglementaire pour des sociétés, des cabinets d'avocats et des gouvernements du monde entier. Nous nous distinguons par la clarté de nos idées et la crédibilité de nos experts parmi lesquels figurent des universitaires de premier plan et des spécialistes du secteur. Pour plus d'informations, veuillez visiter : www.brattle.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/320171/the_brattle_group_logo.jpg

Communiqué envoyé le 14 décembre 2018 à 09:56 et diffusé par :