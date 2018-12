Weatherford annonce une conférence téléphonique







BAAR, Suisse, 14 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (NYSE : WFT) a annoncé aujourd'hui une conférence téléphonique prévue pour le vendredi 1er février 2019 à 8 h 30, heure de l'Est. La conférence téléphonique a pour but de discuter des résultats du quatrième trimestre clos le 31 décembre 2018 de la société. La conférence sera ouverte au public.

Pour accéder à la conférence, veuillez contacter l'opérateur de la conférence téléphonique au 866-393-8572, ou au 706-643-6499 pour les appels internationaux, environ 10 minutes avant l'heure de début prévue et demander la conférence téléphonique Weatherford. Le code de passe est « Weatherford ». Une rediffusion sera disponible à partir de 17 h 00, heure de l'Est, le 11 février 2019. Le numéro à composer pour la rediffusion est le 855-859-2056, ou le 404-537-3406 pour les appels internationaux ; le code de passe est 5189658.

Une webdiffusion de la conférence téléphonique et une rediffusion seront fournies par West Corporation et seront disponibles sur le site Web de Weatherford à l'adresse https://www.weatherford.com/en/investor-relations/conference-call-details/. Pour accéder à la conférence téléphonique et à la rediffusion, cliquer sur le lien de webdiffusion MP3. La webdiffusion nécessite un lecteur multimédia Microsoft® Windows. Si vous rencontrez des problèmes pour entendre la diffusion, envoyez un email à streetevents@streetevents.com.

Weatherford est l'une des plus importantes multinationales dans le domaine des services pétroliers qui propose des solutions, technologies et services innovants à l'industrie du pétrole et du gaz. La société exerce ses activités dans plus de 90 pays, et possède un réseau d'environ 710 sites, y compris des installations de fabrication, de services, de recherche et de développement, ainsi que de formation. Elle emploie environ 28 450 personnes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.weatherford.com et rejoignez Weatherford sur LinkedIn, Facebook, Twitter et YouTube.

Contacts : Christoph Bausch 713.836.4615

Vice-président exécutif et directeur financier







Karen David-Green 713.836.7430

Première vice-présidente chargée de l'engagement des parties prenantes et directrice du marketing

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/73933/weatherford_international_logo.jpg

Communiqué envoyé le 14 décembre 2018 à 09:49 et diffusé par :