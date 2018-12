Montréal, ville de savoir et de talent - La Ville de Montréal rencontre les recteurs et les directeurs d'établissements d'enseignement supérieur







MONTRÉAL, le 14 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le responsable de la ville intelligente, des technologies de l'information et de l'innovation au comité exécutif, François William Croteau, a tenu cette semaine une première rencontre avec les recteurs et les directeurs des établissements d'enseignement supérieur à la suite de l'entente quinquennale qui vise, notamment, à valoriser le savoir et les talents comme une priorité de longue date pour la Ville de Montréal.

« L'entente quinquennale qui nous lie affirme la volonté de la Ville et des établissements d'enseignement supérieur à collaborer et contribuer au développement économique et social de la métropole. Au cours des quatre prochaines années, la Ville consacrera 6,6 M$ à son Plan d'action sur le savoir et le talent. Les 18 actions prévues accéléreront notre soutien à l'écosystème d'innovation et agiront à la fois dans le développement des connaissances et le transfert des résultats de la recherche », déclare François William Croteau.

Grâce à l'entente, un bureau de l'enseignement supérieur a été mis sur pied au sein du Service du développement économique de la Ville de Montréal. Ce dernier a permis d'entamer plusieurs actions dont un appel à projets sur les enjeux de rétention de la main-d'oeuvre et des talents, l'élaboration d'un centre en recherche urbaine, des événements qui favorisent les partenariats entre chercheurs, entreprises et services de la Ville comme SERI Montréal, le soutien à la commercialisation et la croissance des entreprises issues des incubateurs universitaires et collégiaux et la participation des établissements d'enseignement supérieur aux missions économiques de la mairesse.

« Nous sommes résolument ouverts sur l'écosystème d'innovation de Montréal. Les établissements d'enseignement supérieurs sont des acteurs importants de ce réseau. Ils contribuent activement au savoir et forme le talent nécessaire au rayonnement de Montréal », a conclu François William Croteau.

L'entente en bref

Rappelons que l'entente d'une durée de cinq ans s'assure que la Ville de Montréal :

Mette sur pied le bureau de l'enseignement supérieur à Montréal;

Soutienne les établissements d'enseignement supérieur dans leurs projets d'infrastructure;

Les soutienne en matière de recherches structurantes et porteuses;

Se fasse l'écho de leurs préoccupations avec les différents paliers gouvernementaux;

Stimule et soutienne l'écosystème de l'innovation montréalais, afin de mieux utiliser la propriété intellectuelle, à créer plus d'entreprises issues de la recherche et à mieux commercialiser les résultats de recherches.

En contrepartie, les engagements des établissements consistent à :

Encourager et favoriser la collaboration entre les professeurs, chercheurs et groupes de recherche afin de documenter, étudier et résoudre divers problématiques soumises par les services de la Ville de Montréal;

Participer, au besoin, aux missions de développement économique, social ou culturel dirigés par la mairesse;

Développer une image de marque et une stratégie de marketing permettant de renforcer le statut de Montréal comme ville de savoir, de culture et d'innovation.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 14 décembre 2018 à 09:38 et diffusé par :