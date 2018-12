Les candidatures sont ouvertes dès le 15 décembre pour le Concours canadien de journalisme







TORONTO, le 14 déc. 2018 /CNW/ - Le Concours canadien de journalisme (CCJ) commencera à accepter les candidatures pour les prix d'excellence de 2018 à partir de 9h HE le samedi 15 décembre.

Les candidatures doivent être soumises dans chacune des 21 catégories entre le 15 décembre 2018 et le 15 janvier 2019. On dévoilera l'identité des finalistes à la mi-mars, et le nom des lauréats sera connu le 3 mai lors d'un gala à Toronto.

Les frais d'inscription sont de 40 $, plus TVH par candidature pour les organisations de la liste des bienfaiteurs du CCJ et de 50 $, plus TVH, par candidature pour les autres participants.

Pour être admissible, une candidature doit d'abord avoir été publiée en 2018 par une organisation admissible, à la suite du travail accompli par un candidat admissible, tel que défini selon les règles du concours. On peut consulter les règles du concours à http://nna-ccj.ca/fr/reglements-du-concours/; les instructions et directives pour les candidatures à http://nna-ccj.ca/fr/conseils-de-participation/; les catégories à http://nna-ccj.ca/fr/categories-de-participation/.

Quelques changements aux règles et aux catégories ont été annoncés plus tôt au cours de l'année. En voici les points saillants :

Le concours est maintenant ouvert aux journaux communautaires et autres organisations qui publient du contenu original, numériquement ou autrement, au moins cinq jours par semaine. Pour participer au concours de 2018, les organisations dont la participation n'avait pas été acceptée précédemment devaient faire une demande d'admissibilité avant le 1 er décembre.

décembre. La catégorie Portfolio/Essai photo a été modifiée pour devenir simplement Essai photo, les candidatures portfolio n'étant plus acceptées.

Dans les quatre catégories photo, les concurrents ne sont plus limités quant au nombre de candidatures qu'ils peuvent soumettre.

Des lettres de présentations sont maintenant exigées pour les candidatures comportant un financement, une implication ou un soutien externe pour le travail soumis, incluant le travail accompli dans le cadre d'une coproduction impliquant plus d'un organe de presse. Ces lettres doivent décrire en détail le soutien externe ou les arrangements de coproduction et certifier que le travail soumis a été entièrement ou substantiellement réalisé au nom de l'organisation(s) admissible(s) au concours. En outre, les candidatures comportant un financement, implication ou soutien externe, y compris les coproductions, doivent fournir d'autres informations à la demande des organisateurs du concours pour s'assurer que la candidature est admissible et conforme aux règles et procédures et que les juges sont en mesure d'évaluer correctement le travail.

Des lettres de présentation sont aussi exigées pour toutes les candidatures venant de personnes dont le travail soumis a été effectué à la pige ou par contrat, plutôt qu'à l'emploi de l'organisation qui l'a publié. Ces lettres doivent décrire l'activité journalistique de la personne durant l'année pour laquelle le travail a été soumis. En outre, les concurrents dont le travail a été fait à la pige ou par contrat doivent fournir d'autres informations à la demande des organisateurs du concours pour s'assurer que la candidature est admissible et conforme aux règles et procédures et que les juges sont en mesure d'évaluer correctement le travail.

Il s'agit de la 70e année du concours, qui a été créé en 1949 pour encourager l'excellence et récompenser les meilleures réalisations du journalisme pratiqué dans les quotidiens au Canada.

On peut trouver ici plus d'information sur le concours :

Page d'accueil du CCJ : www.nna-ccj.ca/fr/

Règles du concours : http://nna-ccj.ca/fr/reglements-du-concours/

Descriptions des catégories : http://nna-ccj.ca/fr/categories-de-participation/

Instructions et directives pour les candidatures : http://nna-ccj.ca/fr/conseils-de-participation/

Comment s'inscrire : http://nna-ccj.ca/fr/comment-sinscrire-2/

Comment soumettre vos participations : http://nna-ccj.ca/fr/comment-soumettre-vos-participations/

