Banque Nationale Assurances s'associe à Breathe Life pour redéfinir la souscription d'une assurance-vie

MONTRÉAL, le 14 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Banque Nationale Assurances annonce aujourd'hui un partenariat avec Breathe Life, une importante société canadienne de technologie spécialisée dans la création de solutions de distribution d'assurances. Cette alliance permet aux consommateurs d'accéder plus rapidement et sans frictions à des produits d'assurance-vie directement en ligne, de façon sécuritaire.

Conçue par Breathe Life et offerte par des agents licenciés rattachés au Cabinet d'assurance Banque Nationale inc., la plus récente solution d'assurance-vie temporaire de Banque Nationale Assurances fait partie des assurances les plus concurrentielles sur le marché. Elle offre un processus intégré d'obtention de primes et de soumission d'une proposition en une seule session en ligne. La solution présente des avantages uniques, dont une couverture pouvant aller jusqu'à 30 000 $ en cas de diagnostic d'une maladie grave et l'admissibilité à une protection pouvant aller jusqu'à 750 000 $.

« Nous sommes ravis de faire équipe avec un chef de file comme Breathe Life pour continuer à promouvoir des solutions pertinentes et transparentes pour nos clients, a commenté Peter D. Thompson, premier vice-président, Assurances et président de Banque Nationale Assurances. Nous sommes fiers d'offrir le produit d'assurance-vie le plus compétitif dans cette catégorie sur le marché et qui correspond réellement aux habitudes, aux préférences et aux besoins des consommateurs. Pour nous, il est fondamental de donner à nos clients le pouvoir de choisir comment et quand ils veulent souscrire une assurance, de manière sécuritaire et simple. Pour les clients qui veulent du soutien dans ce processus, notre équipe chevronnée d'agents est disponible au bout du fil pour les guider et les conseiller. »

« La catégorie des assurances de personnes est un segment financier peu exploité en ligne. Nous sommes emballés par l'idée de travailler avec un partenaire comme Banque Nationale Assurances qui a saisi l'occasion de devenir un chef de file pour remodeler ce secteur des assurances avec une approche centrée sur les clients, affirme, pour sa part, Ian Jeffrey, cofondateur et chef de la direction de Breathe Life. Pour Breathe Life, ce partenariat est le premier de bien d'autres à venir et nous projetons déjà de lancer de nouvelles solutions au cours des prochains mois. »

Principales caractéristiques de l'assurance-vie temporaire de Banque Nationale Assurances :

Couverture en cas de diagnostic d'une maladie grave : En cas de diagnostic d'une maladie grave, l'assurance-vie temporaire de Banque Nationale Assurances versera automatiquement 10 % du montant assuré, à concurrence d'un maximum de 30 000 $.

Couverture flexible : Le produit d'assurance-vie temporaire de Banque Nationale Assurances offre une couverture flexible sur 10 ou 20 ans.

Rapidité : Les propositions d'assurance-vie temporaire peuvent être remplies entièrement en ligne en quelques minutes.

Axé sur la mobilité : La souscription et l'autorisation se font aussi à partir d'un téléphone intelligent de façon simple et rapide. Depuis son lancement en ligne, 70 % du trafic et des souscriptions proviennent d'appareils mobiles, ce qui permet d'engager une nouvelle génération de clients provenant de l'assurance en ligne.

Service à la clientèle dédié : Les clients peuvent prendre rendez-vous avec un agent à tout moment, même après avoir rempli la proposition ou avoir reçu leur contrat. Un agent licencié est toujours disponible pour donner des conseils et des réponses adaptés aux besoins des clients.

Admissibilité : Le contrat d'assurance-vie temporaire offert en ligne procure une couverture pouvant aller jusqu'à 750 000 $.

À propos de Banque Nationale Assurances

Banque Nationale Assurances est une marque de commerce de la Banque Nationale du Canada utilisée sous licence par certaines de ses filiales, dont Assurance-vie Banque Nationale, compagnie d'assurance-vie et Cabinet d'assurance Banque Nationale inc.



À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 262 milliards de dollars au 31 octobre 2018, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 23 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

À propos de Breathe Life

La plateforme Breathe Life offre une expérience moderne centrée sur le client grâce à des outils et des analyses de données qui redéfinissent le secteur de l'assurance et stimulent la croissance des entreprises. En transformant la distribution de l'assurance-vie vers le numérique, les consommateurs peuvent acheter les produits eux-mêmes dans le confort de leur maison et les conseillers financiers peuvent atteindre de nouveaux publics plus rapidement. Avec un investissement de Diagram et de divers anges investisseurs, notre portefeuille de financement nous confère un avantage unique dans le secteur. Fondamentalement, nous développons une technologie qui apporte une sécurité financière à toutes les personnes, qui qu'ils soient et où qu'ils soient. Rejoignez Breathe Life sur breathelife.com ou sur nos pages Facebook, LinkedIn et Twitter.

