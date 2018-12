Le premier Festival international du film de Hainan doit créer un « festival international du film qui ne finit jamais »







SANYA, Chine, 14 décembre 2018 /PRNewswire/ -- La cérémonie d'ouverture du premier Festival international du film de Hainan (HIFF) a eu lieu à Sanya le 11 décembre, avec la présentation d'un formidable festival du film pour les cinéphiles chinois et étrangers. Avec pour objectif de réaliser « un panorama cinématographique toute l'année, une projection de films dans toute l'île, des films populaires et une couverture complète de la chaîne industrielle », ce festival doit créer un « festival international du film qui ne finit jamais ».

Jackie Chan, acteur de renommée internationale, a été désigné comme l'ambassadeur promotionnel du festival. Le premier HIFF a attiré près de 100 réalisateurs de premier plan de pays et régions comme les États-Unis, la France, l'Inde et la Turquie. Nicholas Cage, Maggie Q, Zhang Zhen et de nombreuses autres stars du cinéma et de la télévision ont assisté à la cérémonie d'ouverture.

Pendant le festival, outre l'« Exposition internationale du film » et le « Forum du film », seront proposées trois grandes activités thématiques, à savoir la « Conférence pour la promotion des nouveaux films 2019 », la « Première exposition nationale de promotion des sites de tournage » et le « Programme Starlight pour la lutte contre la pauvreté ». Parmi ces activités, la « Conférence pour la promotion des nouveaux films 2019 » sera l'un des temps forts de ce festival. De nombreux producteurs de film célèbres et créateurs présenteront et promouvront des films pour le compte de directeurs de 2 000 cinémas, avec des dizaines de millions au box-office et des directeurs de 48 cinémas urbains de plus de 100 villes à travers le pays, afin que d'excellents nouveaux films soient directement commercialisés. La « Première exposition nationale de promotion des sites de tournage » doit promouvoir l'intégration des ressources culturelles et touristiques dans différentes régions en profitant du festival du film et des ressources médias.

Tong Daochi, membre du comité permanent du Comité du PCC pour la province du Hainan et secrétaire du Comité du PCC pour la municipalité de Sanya, a expliqué que le HIFF promouvra les échanges entre la Chine et les peuples du monde entier grâce à des manifestations cinématographiques dans toute la région de Hainan. Hainan deviendra ainsi un lieu plus influent pour le développement du cinéma en Chine et même en Asie.

Organisé par le Gouvernement populaire de la province de Hainan, ce festival est l'un des projets pilotes pour la construction d'une zone pilote et d'un port de libre-échange avec des caractéristiques chinoises à Hainan. Plus de 100 oeuvres provenant de plus de 30 pays et régions sont présentées. Le Golden Coconut Award est le prix décerné à l'issue du concours principal. En outre, chaque soir pendant le festival du 11 au 16 décembre, la région pittoresque de Sanya Dadonghai sera ouverte au public gratuitement pour devenir une plage de cinéma.

