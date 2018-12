Cleartrip choisit la plateforme de données clients de CleverTap pour offrir des expériences personnalisées à hyperéchelle







Une plateforme évoluée d'engagement client permet à une marque de voyage de premier plan avec une présence mondiale de stimuler l'expérimentation à l'échelle de l'entreprise et de créer une croissance phénoménale

SAN FRANCISCO, 14 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Cleartrip, le principal agrégateur de voyages en ligne en Inde et au Moyen-Orient, a annoncé aujourd'hui que la société exploite la plateforme de données clients d'entreprise de CleverTap pour mesurer l'impact de ses stratégies d'engagement sur chaque point de contact dans le parcours client. Cleartrip tire profit de CleverTap pour combiner les données des utilisateurs provenant de sources en ligne et hors ligne afin de créer des expériences exceptionnelles qui révolutionnent l'industrie du voyage.

«?Cleartrip est en train de développer une culture de transformation numérique en combinant des données interfonctionnelles pour une vue unique de l'utilisateur afin de fournir des expériences personnalisées évolutives?», a déclaré Suman De, directeur de la gestion des produits chez Cleartrip. «?La plateforme de croissance marketing de CleverTap nous permet de corréler les données entre les dispositifs et les canaux d'engagement pour une stratégie d'engagement client axée sur les indicateurs clés de performance. Ce faisant, nous sommes en mesure de multiplier par trois le retour sur investissement et d'améliorer la croissance des utilisateurs à toutes les étapes du cycle de vie du client.?»

Qu'il s'agisse de recherche, de réservation ou simplement de navigation, Cleartrip veut établir une nouvelle norme en matière de compréhension en temps réel des besoins des utilisateurs en proposant des offres dans les micro-moments appropriés et en personnalisant les flux de travail en fonction de la fidélité, des intérêts et de la maturité. Pour ce faire, Cleartrip bénéficie des fonctionnalités suivantes de la plateforme CleverTap :

Corréler les données tout au long du cycle de vie du client : la plateforme de données clients (CDP) de CleverTap donne à l'équipe de croissance de Cleartrip la capacité d'unifier les données provenant de sources multiples dans leur pile technologique qui autrement vivraient en silos. Son API ouverte d'événements et ses webhooks permettent également aux équipes d'envoyer facilement des données des profils utilisateur et des événements depuis CleverTap pour simplifier les cas d'utilisation complexes dans des systèmes externes.

la plateforme de données clients (CDP) de CleverTap donne à l'équipe de croissance de Cleartrip la capacité d'unifier les données provenant de sources multiples dans leur pile technologique qui autrement vivraient en silos. Son API ouverte d'événements et ses webhooks permettent également aux équipes d'envoyer facilement des données des profils utilisateur et des événements depuis CleverTap pour simplifier les cas d'utilisation complexes dans des systèmes externes. Prévoir et influencer les résultats commerciaux grâce au marketing : le moteur de segmentation de CleverTap et la création de segments utilisateurs fondés sur l'intention aident Cleartrip à tirer parti de l'apprentissage automatique pour une approche marketing reposant sur les objectifs. Connaître l'intention de chaque utilisateur permet à l'équipe de croissance de Cleartrip d'optimiser les tactiques de messages personnalisées pour chaque utilisateur, que ce soit pour convertir les personnes indécises en acheteurs ou pour empêcher les désinstallations et autres.

le moteur de segmentation de CleverTap et la création de segments utilisateurs fondés sur l'intention aident Cleartrip à tirer parti de l'apprentissage automatique pour une approche marketing reposant sur les objectifs. Connaître l'intention de chaque utilisateur permet à l'équipe de croissance de Cleartrip d'optimiser les tactiques de messages personnalisées pour chaque utilisateur, que ce soit pour convertir les personnes indécises en acheteurs ou pour empêcher les désinstallations et autres. Résoudre les problèmes de fidélisation et de croissance des utilisateurs à l'échelle : la plateforme de données unifiée de CleverTap est conçue pour fonctionner à l'hyperéchelle. Les équipes interfonctionnelles de Cleartrip exploitent la plateforme de technologie marketing de CleverTap pour mesurer l'impact des expériences client omnicanales sur des indicateurs clés tels que les conversions, les revenus et la performance globale des campagnes.

la plateforme de données unifiée de CleverTap est conçue pour fonctionner à l'hyperéchelle. Les équipes interfonctionnelles de Cleartrip exploitent la plateforme de technologie marketing de CleverTap pour mesurer l'impact des expériences client omnicanales sur des indicateurs clés tels que les conversions, les revenus et la performance globale des campagnes. Faciliter la diffusion de messages contextuels à grand volume : Cleartrip est capable de déclencher des messages contextuellement pertinents en temps réel en fonction de l'heure et du canal préférés de l'utilisateur. Grâce à l'apprentissage automatique et à l'analyse en temps réel, chaque offre ou coupon de réduction envoyé est personnalisé en fonction du comportement de l'utilisateur et de ses attributs, afin de maximiser le retour sur investissement.

«?Les entreprises ont eu du mal à briser les silos et à élaborer des stratégies d'engagement axées sur la science des données qui soient évolutives. CleverTap résout ce problème grâce à une combinaison de CDP, d'analyses et d'engagement qui permettent aux entreprises d'agréger les données et de fournir des expériences client omnicanales exceptionnelles?», a déclaré Sunil Thomas, président-directeur général de CleverTap.

À propos de CleverTap

CleverTap aide les marques grand public à conserver leurs utilisateurs à vie. Il s'agit d'une puissante solution de marketing mobile qui rassemble, sur une seule et même plateforme centralisée, les données des utilisateurs provenant des canaux en ligne et hors ligne. Chaque jour, des milliers de marques utilisent les modèles d'apprentissage automatique de CleverTap pour créer des stratégies différenciées d'engagement client, aidant ainsi les spécialistes en marketing à stimuler une croissance omnicanale. Il est également possible d'établir de précieuses relations clientèle grâce à des connaissances exploitables en temps réel qui contribuent à créer de remarquables expériences client.

Plus de 8000 sites Web et applications mondiales, dont Vodafone, Domino's Pizza, DC Comics, Go-Jek, Cleartrip, BookMyShow et DealsPlus font confiance à CleverTap pour créer des expériences qui apportent une valeur ajoutée à la durée de vie des utilisateurs. Pour voir comment les entreprises de toutes tailles établissent des relations plus significatives avec leur clientèle, consultez notre page clients.

CleverTap mène ses activités depuis San Francisco, New York, Londres, Singapour, Mumbai et Bangalore. CleverTap est soutenu par des sociétés de capital-risque de premier plan, dont Accel et Sequoia. Pour en savoir plus, veuillez visiter clevertap.com ou suivez-nous sur Facebook et Twitter.

Contact presse

Ketan Pandit

RP pour CleverTap

ketan@clevertap.com

Communiqué envoyé le 14 décembre 2018 à 08:11 et diffusé par :