ROSE ScienceVie s'associe à Tilray® et à High Parktm

ROSE conclut un accord de vente, d'approvisionnement, de distribution et de commercialisation avec High Park, à titre de partenaire exclusif au Québec.

HUNTINGDON, QC, le 14 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le producteur québécois de cannabis, ROSE LifeScience Inc. / ROSE ScienceVie (« ROSE »), a annoncé aujourd'hui un investissement de Tilray, Inc. (NASDAQ:TLRY), pionnier mondial de la production et de la distribution de cannabis ainsi qu'un accord exclusif de vente, d'approvisionnement, de distribution et de commercialisation avec High Park Farms Ltd. (« High Park »), une filiale à part entière de Tilray.

Tilray souscrira à 41 actions ordinaires de catégorie « A » (12 %) du capital de ROSE pour un montant de 7,5 M$ CAD, conformément au contrat de souscription (le « contrat de souscription »). Au moment de la clôture de la présente souscription, les seules actions émises et en circulation de ROSE seront 344 actions ordinaires de catégorie « A » et il n'y aura aucune option en cours, aucun bon de souscription ni aucun autre droit d'acquérir des actions de ROSE.

Dans le cadre de leur contrat de souscription, High Park et ROSE ont conclu un accord exclusif de vente, d'approvisionnement, de distribution et de commercialisation visant à livrer des produits de cannabis High Park à usage récréatif au Québec, y compris la marque existante Dubontm, qui est exclusivement distribuée au Québec par l'intermédiaire de la Société québécoise du cannabis (SQDC). Les deux sociétés pourront également collaborer à concevoir d'autres produits ou marques de cannabis pour adultes destinés exclusivement au marché québécois.

L'investissement de Tilray représente un engagement à accroître l'offre dans le marché québécois ainsi que la possibilité de fournir aux consommateurs des produits de haute qualité cultivés localement. ROSE construit présentement une usine de culture et de transformation de cannabis de 54 000 pieds carrés sur son terrain de Huntington et a initié les démarches afin d'obtenir le permis de culture, de transformation et de vente auprès de Santé Canada. Une fois entièrement licencié, ROSE deviendra le fournisseur exclusif des produits à base de cannabis High Park destinés aux adultes sur le marché québécois.

« Ce partenariat accélère nos projets visant à améliorer la position du Québec sur le marché mondial du cannabis. Nous sommes extrêmement fiers de travailler avec un chef de file mondial de l'industrie du cannabis médical, et nous sommes impatients de travailler conjointement afin d'améliorer l'utilisation légale et responsable du cannabis au Québec », déclare François Limoges, cofondateur et directeur du marketing, ROSE ScienceVie.

Cet investissement accélère les plans annoncés antérieurement par ROSE d'injecter plus de 80 M$ CAD au Québec, y compris la réalisation de la phase II de 100 000 pieds carrés, et de contribuer à la création de centaines de nouveaux emplois à Huntingdon, une ville durement touchée par l'exode des emplois manufacturiers.

À propos de ROSE

En tant que société privée québécoise, fondée par un groupe de cadres chevronnés possédant une vaste expérience dans des secteurs hautement réglementés, ROSE ScienceVie s'engage à faire en sorte que le Québec bénéficie d'une production, d'une vente et d'une utilisation responsables du cannabis. Le cannabis et ses dérivés produits par ROSE ScienceVie seront de la plus haute qualité, tout en étant abordables, en raison des avantages compétitifs qu'offre le Québec.

À propos de Tilray®

Tilray est un pionnier mondial de la recherche, de la culture, de la production et de la distribution de cannabis et de cannabinoïdes desservant actuellement des dizaines de milliers de patients dans douze pays couvrant les cinq continents.

À propos de High Parktm

Basée à Toronto et dirigée par une équipe possédant une expérience approfondie du cannabis et de marques de consommation mondiales, High Park a été créée pour développer, produire, vendre et distribuer un vaste portefeuille de marques et de produits de cannabis destinés aux adultes. High Park est une filiale en propriété exclusive de Tilray, Inc., un leader mondial de la culture, de la transformation et de la distribution de cannabis.

