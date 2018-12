/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Goodale prononcera une allocution sur la sécurité nationale/







OTTAWA, le 13 déc. 2018 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, au Empire Club of Canada à Toronto pour une allocution concernant la sécurité nationale intitulé «Outils et architecture de sécurité nationale pour un monde changeant et difficile».

Après son allocution, le ministre Goodale répondra aux questions des médias.

L'allocution sera disponible en direct sur internet à l'adresse suivante: https://www.mediaevents.ca/empireclub-20181214 .

Date

Le vendredi 14 décembre 2018

Heure

L'événement débute à 12 h (HNE)

Le ministre prend la parole à 12 h 55 (HNE)

Lieu

Grand Banking Hall

One King West Hotel, 1 rue King Ouest

Toronto (Ontario)

Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'événement doivent présenter une carte d'identité avec photo ainsi que leur accréditation. Ceux qui souhaitent filmer doivent arriver au moins 15 minutes avant le début de l'événement.

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Communiqué envoyé le 14 décembre 2018 à 08:00 et diffusé par :