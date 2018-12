Observatoire Sigep du groupe d'exposition italien : des gâteaux de Noël sont présentés par les plus célèbres confiseurs italiens







Avec le panettone artisanal (seulement de la meilleure qualité) et l'imagination dans les rôles principaux.

SIGEP, du 19 au 23 janvier 2019, Italie, Parc des expositions de Rimini, https://en.sigep.it

En préparation du Réveillon de Noël 2018, l'Observatoire Sigep de l'Italian Exhibition Group, lié au Salon international des glaces, de la pâtisserie et de la boulangerie artisanales (qui aura lieu en Italie, au Parc des expositions de Rimini, du 19 au 23 janvier 2019), a interviewé certains des plus célèbres confiseurs italiens qui ont hissé le panettone artisanal au rang de Roi de Noël, ainsi que d'autres gâteaux à l'imagination débordante.

« Je suis un innovateur traditionaliste », a confié le « Maître des Maîtres Pâtissiers », Iginio Massari, originaire de la ville de Brescia, près de Milan. « Je respecte la tradition dans son sens le plus profond, mais tous les ans, j'apporte une touche innovante à mon panettone. J'utilise des matières premières irréprochables : un panettone bien fait est toujours un bon panettone. »

Deux kilos de douceur au parfum de marron glacé (les châtaignes viennent du Piémont) et d'abricots (de Naples) donnent corps au panettone (qui prend forme après plus de 60 heures de lente levée) offerts par le maître plusieurs fois primé Roberto Rinaldini de Rimini, qui possède des pâtisseries sur la Riviera Adriatique et à Milan, à Florence et au Japon.

Selon le Président de la Confédération nationale italienne des confiseurs, Federico Anzellotti : « Le panettone sera mis en valeur par des combinaisons sublimes, telles que les citrons de Sorrento, les noisettes du Piémont et le vin de Montepulciano d'Abruzzo. »

C'est la première Reine pâtissière du monde (SIGEP 2014) que l'on doit louer pour les après-midis de Noël passés à regarder un film : la maître confiseur, Sonia Balacchi a conçu la « Torta Movie », qui rappelle le popcorn, pour les fêtes de Noël, « l'autre star » des salles de cinéma, utilisée comme décoration caramélisée sur du caramel au beurre et du glaçage à la vanille, sur un gâteau aux fruits rouges et au mascarpone recouvert d'une mousse au chocolat noir.

Noël se pare de rose avec Silvia Federica Boldetti de Turin, qui est membre de l'Académie italienne des maîtres pâtissiers. Parmi ses créations se distingue le trio chanceux de Noël : le Père Noël, un Roi mage et un elfe avec des fèves de cacao roses.

Un délicieux hommage à Noël est rendu par des chefs pâtissiers qui se sont récemment préparés pour le Championnat italien des confiseurs seniors qui se tiendra lors du prochain SIGEP : le Sicilien Charles Di Vita ravit les palais de l'Italie avec « Fiore dell'Etna » (une pâte d'amande fourrée d'une crème légère au café et d'un insert croquant), tandis que Gianluca Cavallo, également Sicilien et originaire de Ragusa, propose sa « Torta Regina » pour les fêtes de Noël (5 couches alternées de crème de fraises et de baies forestières).

La jeune et toutefois célèbre chef pâtissière, Ilaria Cirillo, présente son Foehn pour les festivités de 2018, un gâteau moelleux aux marrons glacés, à la gelée d'abricot et à la ganache de cacahuète, inspiré par le nom du vent doux qui souffle dans le val de Suse, dans le Piémont où elle est née et a grandi.

