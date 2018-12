/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le secrétaire parlementaire Poissant fera une annonce importante au Centre de recherche et de développement de Saint-Jean-sur-Richelieu/

Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Jean-Claude Poissant, annoncera, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, la tenue d'un nouveau...

CI Financial Corp. (« Financière CI ») et WealthBar Financial Services Inc. (« WealthBar ») ont annoncé aujourd'hui qu'elles ont conclu une entente en vertu de laquelle Financière CI fera l'acquisition d'une participation majoritaire de WealthBar,...