Financière CI accélère la mise en oeuvre de sa stratégie numérique en acquérant WealthBar

TORONTO, le 14 déc. 2018 /CNW/ - CI Financial Corp. (« Financière CI ») (TSX : CIX) et WealthBar Financial Services Inc. (« WealthBar ») ont annoncé aujourd'hui qu'elles ont conclu une entente en vertu de laquelle Financière CI fera l'acquisition d'une participation majoritaire de WealthBar, un chef de file canadien offrant une plateforme en ligne de gestion du patrimoine et de planification financière.

« WealthBar a développé l'une des meilleures plateformes de services-conseils en ligne, en plus d'offrir des outils, des services et une expérience client inégalés dans le secteur », explique Peter W. Anderson, chef de la direction à Financière CI. « L'acquisition de cette technologie et de cette expertise accélérera la mise en oeuvre de la stratégie numérique globale de CI, laquelle met l'accent sur l'innovation, l'efficacité opérationnelle, la productivité des conseillers et l'expérience client, et ce, dans toutes les activités liées à la gestion d'actifs et à la gestion de patrimoine. »

Avec l'acquisition de WealthBar, Financière CI élargit sa gamme de plateformes de produits et de services qu'elle offre aux investisseurs et aux conseillers, et elle consolide sa position en tant que grande société indépendante et de propriété canadienne offrant des produits et des services de gestion de patrimoine diversifiés. « Par exemple, la possibilité pour nos conseillers d'offrir l'option d'une plateforme numérique à leurs clients a beaucoup de potentiel », poursuit M. Anderson. « Nous croyons fermement que les investisseurs bénéficient des conseils qui sont fournis par un conseiller financier professionnel. Cette plateforme permet aux conseillers d'impliquer l'investisseur tout au long de l'évolution de son patrimoine. Au bout du compte, nous promouvons une relation qui se solidifie à mesure que les besoins en conseils de l'investisseur augmentent. »

« Nous sommes heureux de conclure ce partenariat stratégique », affirme Tea Nicola, cofondatrice et présidente-directrice générale de WealthBar. « Financière CI est une société solide. Leur indépendance et leur objectivité sont d'importantes raisons qui ont motivé notre décision de choisir cette société comme partenaire. WealthBar a connu une croissance rapide depuis sa fondation en 2014, et le soutien de Financière CI, ainsi que les ressources qu'elle met à notre portée nous aiderons à suivre une nouvelle trajectoire de croissance, laquelle sera stimulée par notre innovation technologique, l'expérience client et les produits que nous offrons. Nous voyons aussi plusieurs possibilités qui s'offrent à nos deux sociétés grâce au développement de nouvelles plateformes et de services novateurs pour tout le groupe de sociétés de Financière CI. »

WealthBar continuera d'opérer en tant qu'entreprise autonome sous le leadership de son équipe de direction très talentueuse. En plus de Tea Nicola, l'équipe de direction est composée de Chris Nicola, cofondateur et directeur de la Technologie, et de Neville Joanes, directeur des placements et de la conformité, lesquels continueront de détenir une participation dans la société.

La transaction devrait se conclure en janvier 2019. Les modalités de l'entente n'ont pas été divulguées. Dans le cadre de cette transaction, BMO Marchés des capitaux a agi en qualité de conseiller financier exclusif, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. a agi en qualité de conseiller juridique de WealthBar, tandis que Blake, Cassels & Graydon s.r.l. a agi en qualité de conseiller juridique de Financière CI.

L'investissement de Financière CI dans sa stratégie numérique globale comprend aussi l'acquisition, en novembre 2017, de la société spécialisée en technologie financière, BBS Securities Inc., une maison de courtage qui fournit une vaste gamme de services de courtage et de négoce aux clients, notamment des gestionnaires de portefeuilles, des remisiers et des investisseurs institutionnels. BBS Securities Inc. exploite également Virtual Brokers qui offre le service de courtage en ligne.

Au sujet de CI Financial Corp.

CI Financial Corp. (TSX : CIX) est une société canadienne indépendante qui offre des services de gestion mondiale d'actifs et des services-conseils en gestion de patrimoine. Au 30 novembre 2018, ses actifs rapportant des commissions s'élevaient à environ 173,2 milliards de dollars. Elle exploite principalement les sociétés suivantes : CI Investments Inc., Gestion de patrimoine Assante (Canada) ltée, CI Conseil privé S.E.C., la société australienne Grant Samuel Funds Management Pty Ltd., First Asset Investment Management Inc., et BBS Securities Inc. Plus d'informations sont disponibles à www.cifinancial.com.

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant des événements, des résultats, des circonstances et la performance futurs prévus ou les attentes relativement à CI Financial Corp. (« CI »), ses produits et ses services futurs possibles, notamment ses activités commerciales, ses stratégies, son rendement financier et sa situation. Est considéré comme une déclaration prospective tout énoncé incluant des termes comme « croire », « s'attendre », « prévoir », « prévisions », « anticiper », « viser », « estimer », « objectif », « planifier » et « projeter », ou tout autre référence aux périodes futures, ou tout verbe conditionnel, comme « sera », « pourrait », « aurait la possibilité » ou « devrait ». Ces énoncés prospectifs ne sont pas des faits historiques, mais ils reflètent plutôt l'opinion de la direction concernant les événements futurs, plusieurs desquels sont, par nature, incertains et hors de son contrôle. Bien que la direction croit que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives sont basées sur des hypothèses raisonnables, ces dernières comportent des risques et incertitudes. Les facteurs et hypothèses importants qui sont appliqués pour tirer les conclusions contenues dans ces déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter : 1) le secteur des fonds d'investissement demeurera stable et 2) les taux d'intérêt demeureront relativement stables. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes sont, entre autres, la conjoncture commerciale et économique, notamment les taux d'intérêt, les taux de change, les marchés financiers mondiaux, les changements à la réglementation gouvernementale ou aux lois en matière de fiscalité, la concurrence, les évolutions technologiques, et autres facteurs auxquels font référence des documents d'information déposés par Placements CI, de temps à autre, auprès des autorités réglementaires en valeurs mobilières applicables. La liste précédente n'est pas exhaustive et le lecteur doit considérer attentivement ces facteurs, ainsi que d'autres, et ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Sauf si la loi applicable l'exige expressément, CI décline toute responsabilité ou obligation quant à l'actualisation ou la modification des déclarations prospectives, après la date à laquelle elles ont été faites, que ce soit pour refléter de nouvelles informations, des événements futurs, ou autrement..

