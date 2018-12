Airbiquity renforce les caractéristiques de sécurité et d'analyse des données d'OTAmatictm avec sa toute dernière offre de logiciels OTA (Over-The-Air) et de gestion de données, destinée à l'industrie automobile







Le fer de lance des services pour véhicules connectés va présenter de nouvelles caractéristiques et intégrations d'OTAmatic sur le salon CES 2019

SEATTLE, 14 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Airbiquity® , l'un des principaux prestataires mondiaux de services pour les véhicules connectés, a annoncé aujourd'hui la sortie de la dernière version d'OTAmatictm. Celle-ci offre de nouvelles fonctionnalités et intégrations qui répondent aux majeures préoccupations actuelles des constructeurs et des fournisseurs automobiles, comme le sont la sécurité sans compromis, l'analyse des données périphériques et les capacités de gestion OTA (soit à distance) plus efficaces. Avec tout cela, la mise à jour étoffe une offre déjà riche qui automatise et orchestre en toute fiabilité et en toute sécurité les mises à jour logicielles OTA pour l'automobile et la gestion des données pour les véhicules connectés.

Les constructeurs automobiles et les fournisseurs du secteur automobile peuvent désormais tirer parti des capacités OTA d'Airbiquity à la pointe du marché. OTAmatic relève le défi de la gestion et de l'exécution de campagnes OTA pour des millions de véhicules à l'échelle mondiale, grâce à un système back-end sophistiqué de gestion des prestations de services. Ce système planifie et exécute efficacement les mises à jour logicielles et les campagnes de données utilisant de nombreuses unités de commande électronique (UCE). Les avantages de l'OTA automobile comprennent notamment l'amélioration des temps de réponse en matière de cybersécurité, la réduction considérable des dépenses occasionnées par le rappel des produits et l'amélioration de l'efficacité des produits et des opérations, pour ne citer que ceux-là. En plus des fonctionnalités incorporées dans les versions précédentes, OTAmatic offre désormais :

L'intégration d'Uptane : un cadre de sécurité ne faisant pas le moindre compromis, doté du système de sécurité du logiciel Uptane qui a été conçu spécifiquement pour l'automobile.

: un cadre de sécurité ne faisant pas le moindre compromis, doté du système de sécurité du logiciel qui a été conçu spécifiquement pour l'automobile. De nombreuses mises à jour logicielles : elles prennent en charge des installations séquentielles et parallèles pour le logiciel embarqué ( firmware ), le système, l'application et les logiciels IHM (interactions homme-machine).

: elles prennent en charge des installations séquentielles et parallèles pour le logiciel embarqué ( ), le système, l'application et les logiciels IHM (interactions homme-machine). Le portail web du configurateur de véhicule : il permet la création et la gestion d'inventaires des UCE des véhicules qui peuvent être traités par le système OTAmatic.

: il permet la création et la gestion d'inventaires des UCE des véhicules qui peuvent être traités par le système OTAmatic. L'intégration du module d'analyse Teraki : elle prend en charge l'edge computing grâce aux mises à jour des logiciels du module d'analyse embarqué et à la transmission efficace des données depuis le véhicule vers le cloud.

« Tandis que l'industrie automobile s'efforce de mettre des véhicules autonomes sur nos routes, les constructeurs automobiles vont utiliser des systèmes OTA tels qu'OTAmatic pour planifier et mener rapidement et efficacement des mises à jour de logiciels et des campagnes de gestion des données », a déclaré Kamyar Moinzadeh, président-directeur général d'Airbiquity. « En poursuivant nos investissements dans de nouvelles et précieuses fonctions de prestation de services OTA, nous respectons notre engagement à l'égard du développement de solutions uniques et extrêmement évolutives qui répondent aux besoins pointus du secteur automobile. »

Vous en saurez plus sur Airbiquity OTAmatic en cliquant sur ce lien . Airbiquity va également organiser des rencontres de clients avec des analystes pour présenter les caractéristiques de la dernière version d'OTAmatic sur le salon CES 2019, qui aura lieu du 8 au 11 janvier à Las Vegas, dans le Nevada. Pour solliciter une rencontre, veuillez contacter sales@airbiquity.com .

À propos d'Airbiquity

Airbiquity® est un très grand prestataire mondial de services pour véhicules connectés, et un pionnier du développement et de la conception de technologies télématiques automobiles. Se situant à la pointe de l'innovation automobile, Airbiquity exploite Choreotm, la plate-forme cloud la plus avancée du secteur pour la prestation de services destinés aux véhicules connectés, et l'entreprise prend en charge tous les principaux cas d'utilisation, notamment la mise à jour à distance (OTA pour Over-The-Air) et la gestion des données. En collaboration avec Airbiquity, les constructeurs et les fournisseurs du secteur automobile ont déployé des programmes de services pour véhicules connectés hautement évolutifs, gérables et sécurisés qui répondent aux exigences de leurs clients dans plus de 60 pays, à l'échelle planétaire. Vous en saurez plus sur Airbiquity en cliquant sur www.airbiquity.com ou en vous joignant à la conversation @Airbiquity . Airbiquity est une marque commerciale d'Airbiquity Inc.

