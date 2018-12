Pan African Tobacco Group fête son quarantième anniversaire







JOHANNESBOURG, December 14, 2018

Décembre 2018 est un mois important pour Pan African Tobacco Group (PTG), car il fête ses 40 ans d'activité. PTG est né des rêves de son fondateur Tribert Rujugiro Ayabatwa, qui a fait grandir un petit magasin au point d'en faire une entreprise qui fabrique et commercialise ses produits en Afrique subsaharienne et aux Émirats arabes unis. PTG a commencé sa production au Burundi, en 1978. En 1984, la société a installé une usine de production au Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo (RDC), avant de s'implanter sur le marché sud-africain, en 1991. Entre 1996 et 2011, PTG a commencé à produire en Angola, en Ouganda, en Tanzanie, dans les Émirats arabes unis, au Nigéria et au Soudan du Sud. L'usine de traitement d'Arua, créée en 2013 dans le nord de l'Ouganda, est la dernière-née de l'entreprise.

Pour fêter cet événement, PTG a récompensé le travail acharné et le dévouement de ses employés et de ses cadres, en particulier ceux qui sont là depuis le début.

Lors de son intervention, Ayabatwa a déclaré : « C'est pour moi une grande fierté de récompenser l'implication des employés de PTG, de nos clients et de nos partenaires commerciaux, au moment d'honorer le 40e anniversaire de notre société. Nous avons fait beaucoup de chemin depuis que la société a vu le jour il y a quarante ans. Et nous sommes très optimistes concernant notre avenir, sachant que PTG continue de prospérer. »

Ayabatwa a également remercié les collectivités et les fonctionnaires des pays où PTG est actif, ajoutant par ailleurs que : « Il y a quarante ans, nous avons fait le premier pas pour créer une entreprise authentiquement africaine, pas uniquement guidée par le profit, car cherchant en outre à travailler avec les familles et les collectivités, pour qu'elles puissent améliorer leurs propres moyens de subsistance. Les autorités publiques ont également grandement facilité notre travail, ce dont nous leur sommes très reconnaissants. »

Lorsqu'il lui a été demandé s'il avait réalisé tous ses rêves au cours des quarante dernières années, Ayabatwa a répondu que sa plus grande réussite était de travailler avec les familles et les collectivités des diverses régions où opère PTG. « La pauvreté est depuis longtemps un problème endémique en Afrique. Toute ma vie, j'ai souhaité ouvrir des horizons, en particulier aux jeunes Africains », a-t-il ajouté. « Comme je n'ai pas pu suivre un cursus scolaire classique après la huitième année, j'ai dû m'investir plus encore pour faire mes preuves. Je ne veux pas qu'un enfant en fasse l'expérience. C'est la raison pour laquelle PTG travaille avec les collectivités pour faciliter l'accès des jeunes à l'éducation dont ils ont besoin pour réussir. L'éducation est la clé pour sortir de la pauvreté. »

