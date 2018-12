Comviva lance DSDP 2.0, la nouvelle plate-forme de prestation de services numériques, destinée aux opérateurs







E lle est dotée de capacités d'intelligence artificielle

E lle per met aux opérateur s de sais ir les nouvelles possibilités de croissance offertes par les services numériques

Elle fournit des microservices et une architecture multi-entités, prête pour le cloud

Comviva, principal prestataire mondial de solutions de mobilité, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle version de sa plate-forme de prestation de services numériques (DSDP 2.0), qui permet aux opérateurs mobiles de dépasser le simple stade de la connectivité et de saisir les nouvelles opportunités de croissance offertes par les services numériques.

Face à la numérisation croissante, de nombreux prestataires de services prennent les rênes en termes de création de valeur, car cela leur a permis de devenir de véritables catalyseurs de l'expérience numérique en mettant les services numériques à disposition de leurs partenaires. Et, au fur et à mesure que cette transformation va s'accélérer, une stratégie centralisée va garantir que la transition des services physiques aux services numériques se traduise par une efficacité accrue et une plus grande gamme de sources de revenus pour l'opérateur. La plate-forme DSDP 2.0 a été conçue et développée sur cette idée fondatrice, car elle fournit un cadre robuste et agile qui permet l'innovation continue et la prestation de services numériques, tout en réduisant les dépenses d'exploitation et celles d'investissement, ainsi que les délais de commercialisation.

S'exprimant à cette occasion, Atul Madan, directeur de l'exploitation du département des solutions pour un style de vie mobile chez Comviva, a déclaré : « Sur le marché actuel des télécommunications où règne une très âpre concurrence, la meilleure option qui s'offre aux opérateurs est de travailler avec des partenaires et d'encourager de nouvelles activités et de nouveaux services qui apportent des avantages à toutes les parties. Il s'agit à vrai dire d'une plate-forme futuriste pour les services numériques, qui tient compte de l'évolution des besoins des consommateurs car elle est dotée des dernières technologies et d'un vaste ensemble de capacités qui aideront les opérateurs à découvrir et à saisir les nouvelles opportunités émergeant du numérique, sans exposer lesdits opérateurs à des risques ou à une escalade des coûts ».

Non seulement la plate-forme gère le contenu, les services, les dispositifs, les fraudes et les API, mais elle offre aussi de nouvelles fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle, notamment la reconnaissance des images et des vidéos, la modération des images et des vidéos, le transcodage multimédia, la détection d'objets, la génération automatique de métadonnées, le traitement automatique du langage naturel pour les interfaces conversationnelles, la translittération et la traduction, la conversion du texte en paroles et la gestion de bases de données d'images.

Son architecture multi-entités, basée sur des microservices, prête pour l'avenir et pour le cloud, apporte une interface d'accès basée sur les rôles communs pour accéder aux différentes capacités de la plate-forme. Cela la transforme invariablement en une plate-forme CaaS, soit « capacités en tant que service ». Les microservices sont accessibles sous la forme d'API ouvertes, qui permettent de profiter pleinement des capacités de la plate-forme. Son mécanisme de sécurité à deux niveaux d'approbation verticale et horizontale garantit l'existence de multiples points de contrôle avant que le moindre changement ne soit reflété dans le système.

