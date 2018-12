Hikvision joint ses forces à celles de Green River pour protéger la population menacée d'oies à tête barrée







HANGZHOU, Chine, 13 décembre 2018 /CNW/ - Hikvision, le principal fournisseur au monde de solutions et de produits innovants pour la sécurité, s'associe à Green River, un organisme non gouvernemental établi en Chine qui assure la promotion et l'organisation d'activités de protection de l'environnement, dans le but de protéger l'oie à tête barrée, l'un des oiseaux qui volent le plus haut sur la planète. La source de la rivière Yangtze et le lac Bender dans l'ouest de la Chine forment un habitat naturel en haute altitude pour l'oie à tête barrée sauvage. Bien que cette région soit une « zone interdite » située à 4 700 mètres au-dessus du niveau de la mer, elle sert de refuge pour des espèces animales rares. Menacée par les braconniers et le vol de ses oeufs, l'oie à tête barrée a vu par le passé sa population dans le secteur chuter à environ 1 000 têtes. En 2012, Green River a lancé son programme de surveillance et de protection de l'oie à tête barrée, l'organisme fonctionnant sans relâche au sein de l'environnement local.

Plus tôt cette année, Green River a commencé à se servir des caméras de sécurité Hikvision à cette fin. Des douzaines de points d'observation d'oiseaux ont été aménagés en milieu sauvage de haute altitude pour implanter une solution de surveillance toutes saisons fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Hikvision a fourni la technologie vidéo pour atténuer la nécessité de recourir à des patrouilles manuelles traditionnelles et l'incidence négative associée aux activités humaines sur l'habitat des oiseaux. Green River utilise l'équipement de Hikvision pour assurer la diffusion en direct et en continu du flux vidéo haute définition aux auditoires en ligne, sensibilisant ainsi les gens au besoin de protéger toutes sortes d'espèces de la flore et de la faune sauvages, y compris l'oie à tête barrée.

Le 6 décembre 2018, Green River et Hikvision ont signé un protocole d'entente (PE) pour poursuivre leur collaboration en 2019. Hikvision mettra au point des caméras vidéo personnalisées qui serviront dans les habitats en haute altitude de l'oie à tête barrée. La société continuera d'appuyer Green River en utilisant le traitement avancé de l'image, le stockage des données et la technologie de transmission pour assurer que l'organisation puisse efficacement recueillir et traiter les données relatives à la flore et à la faune sauvages. Tout cela contribue à protéger la biodiversité et la viabilité de la région qui approvisionne la source de la rivière Yangtze.

« Le bien-être public et la protection de l'environnement profitent tous deux des applications de haute technologie partout sur la planète. La technologie vidéo, plus particulièrement, est grandement utile pour soutenir les efforts de protection de la faune et de la flore. Qui plus est, Hikvision a les outils et la volonté d'aider », affirme Yang Xin, fondateur et président de Green River. « La signature de ce PE n'est qu'un début. À l'avenir, nous collaborerons pour promouvoir la recherche et la conservation, et nous utiliserons les nouvelles technologies pour dévoiler la beauté de la biodiversité. »

Hikvision est mieux connu comme fournisseur d'équipement de sécurité servant à protéger les entreprises, les collectivités et les familles. Toutefois, comme en témoigne sa collaboration avec Green River, l'équipement de sécurité de Hikvision peut aussi servir à protéger le monde naturel. Faisant remarquer que la technologie vidéo de Hikvision a été utile dans un certain nombre de projets de protection de l'environnement, Cai Changyang, vice-président directeur de Hikvision, soutient que la société est heureuse de promouvoir la protection et la conservation environnementales.

« Au cours des dernières années, Hikvision a cumulé une précieuse expérience et un savoir-faire technique en matière de protection de l'environnement au moyen de la technologie vidéo. Nous avons pris part à des programmes visant à protéger le panda, le tigre de Sibérie et, maintenant, l'oie à tête barrée. Cependant, il reste beaucoup à faire », souligne Cai Changyang. « Par ailleurs, nous allons continuer d'explorer de nouvelles technologies dans les années qui viennent pour apporter notre propre contribution au développement durable de notre planète. »

Veuillez visionner la vidéo portant sur la protection de l'oie à tête barrée, qui s'intitule « Let the world see more hope of life » (permettons au monde de voir une plus grande espérance de vie).

