Dragonfly Therapeutics annonce l'octroi d'une licence à Celgene pour les deux premiers candidats-médicaments d'immunothérapie TriNKETtm







Celgene obtient la licence de deux candidats-médicaments d'immunothérapie TriNKETtm conçus par Dragonfly pour 24 M$ et devra aussi verser des paiements d'étape et des redevances

WALTHAM, Massachusetts, 13 décembre 2018 /CNW/ - Dragonfly Therapeutics, Inc. (« Dragonfly » ou la « Société ») annonce aujourd'hui avoir délivré une licence à Celgene Corporation et ses sociétés affiliées (« Celgene ») relative à deux candidats-médicaments d'immunothérapie TriNKETtm pour une valeur de 12 M$ chacun, et devra aussi verser des paiements d'étape et des redevances. Les licences représentent les deux premières de quatre cibles qui visent le cancer hématologique et découlent de la collaboration des sociétés en juin 2017. L'annonce d'aujourd'hui survient après les nouvelles récentes à propos d'une expansion de la collaboration de juin 2017 qui donne à Celgene l'option de demander la délivrance de licences de produits pour quatre cibles additionnelles, portant à huit le nombre total de cibles de collaboration entre les sociétés.

« Ces licences accordent à Celgene l'exclusivité mondiale des droits de propriété intellectuelle pour les deux premiers produits mis au point pour Celgene au moyen de la technologie TriNKET de Dragonfly », déclare Rupert Vessey, FRCP DPhil, président de la recherche et du développement précoce à Celgene Corporation. « Selon la preuve que nous avons vue, nous croyons que ces candidats-médicaments TriNKET offrent la possibilité excitante d'aider les patients atteints de cancer en fournissant un mécanisme d'action novateur en matière d'oncologie immunitaire. »

« L'équipe de Celgene est très enthousiaste quant au potentiel de ces deux premiers candidats-médicaments TriNKET », soutient Robert Hershberg, M. D., Ph. D., chef du développement des affaires et des alliances mondiales à Celgene. « Même s'il est impossible de prouver l'efficacité d'un mécanisme innovant avant qu'il soit pleinement validé en clinique, nous sommes très motivés par les possibilités qu'offrent aux patients ces candidats-médicaments TriNKET sur le plan de l'immunothérapie. »

« Nous sommes très heureux de remettre à Celgene deux candidats-médicaments TriNKET très prometteurs, et nous sommes impatients de les voir propulser ceux-ci vers l'avant », affirme Bill Haney, chef de la direction de Dragonfly. « L'équipe de Celgene s'est avérée être un partenaire de collaboration fantastique au cours des 18 derniers mois, et nous avons très hâte de poursuivre nos efforts pour offrir de nouvelles options potentielles de traitements immuno-oncologiques aux patients souffrant du cancer. »

À propos de Dragonfly

Dragonfly Therapeutics s'est engagée à découvrir, à mettre au point et à commercialiser des thérapies qui utilisent sa nouvelle technologie, TriNKETtm, pour mobiliser le système immunitaire inné du corps afin de fournir aux patients des traitements révolutionnaires contre le cancer.

Pour en savoir plus, veuillez visiter : www.dragonflytx.com, www.facebook.com/dragonflytherapeutics/, ou https://twitter.com/dragonflytx.

Personne-ressource pour les médias : Maura McCarthy : maura@dragonflytx.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/390962/Dragonfly_Therapeutics_Inc_Logo.jpg

SOURCE Dragonfly Therapeutics, Inc.

Communiqué envoyé le 13 décembre 2018 à 20:29 et diffusé par :