Le ministre Rodriguez annonce la nomination de Tobi Nussbaum au poste de premier dirigeant de la Commission de la capitale nationale







Le nouveau premier dirigeant remplira le mandat de la CCN qui est de faire de la région de la capitale du Canada un modèle d'urbanisme

GATINEAU, QC, le 13 déc. 2018 /CNW/ - L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, a annoncé aujourd'hui la nomination de M. Tobi Nussbaum au poste de premier dirigeant de la Commission de la capitale nationale (CCN), et ce, pour un mandat de quatre ans en vigueur le 4 février 2019. La nomination de M. Nussbaum est le fruit d'un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite.

M. Tussbaum a consacré sa vie professionnelle à la fonction publique. Il a déménagé à Ottawa en 1996 pour travailler au ministère des Affaires étrangères, d'abord au service du contentieux puis dans divers postes, y notamment à l'Organisation des Nations Unies, à New York, et à l'Organisation mondiale du commerce, à Genève, en Suisse. À Ottawa, il a également occupé divers postes de cadre supérieur au ministère des Affaires mondiales ainsi qu'au Bureau du Conseil privé.

Il a été élu pour la première fois comme échevin à la Ville d'Ottawa en 2014. Au cours de son mandat, il a été président du Sous-comité du patrimoine bâti et commissaire pour OC Transpo, en plus de siéger au Comité de l'urbanisme et au Comité des services communautaires et de protection.

M. Nussbaum a obtenu une Maîtrise en administration publique de l'Université Harvard, un Baccalauréat ès arts de l'Université Queen's ainsi qu'un diplôme en droit de l'Université de Victoria.

La CCN est la société d'État fédérale qui veille à ce que la région de la capitale du Canada soit dynamique et inspirante, qu'elle soit une source de fierté pour tous les Canadiens et qu'elle laisse un legs aux générations à venir. Dans tous les aspects de ses activités de planification, la CCN voit au respect des plus hautes normes d'excellence. Son but est de faire de la région de la capitale un modèle d'aménagement urbain : un endroit où les décisions sur l'usage et l'aménagement des terrains urbains s'appuient sur des considérations de fragilité écologique et de durabilité et sur des pratiques exemplaires.

« À titre de Canadiens, nous sommes très fiers de notre capitale et nous apprécions le travail important que fait la Commission de la capitale nationale pour l'aménager et en faire une destination de calibre international. Je suis convaincu que M. Nussbaum partage cette passion et qu'il fera en sorte que la région de la capitale demeure un endroit dynamique où il fait bon vivre et où nous continuerons à accueillir des visiteurs des quatre coins du pays et du monde. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

Le conseil d'administration de la Commission de la capitale nationale est composé d'un président et d'un premier dirigeant nommés par le gouverneur en conseil, ainsi que de 13 membres nommés par le ministre du Patrimoine canadien avec l'approbation du gouverneur en conseil.

En 2016, le gouvernement du Canada a adopté une nouvelle approche pour les nominations par le gouverneur en conseil. Cette approche respecte le principe de parité hommes-femmes et s'appuie sur un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite. Elle se traduit par la recommandation de candidats remarquablement compétents qui reflètent réellement la diversité canadienne.

La nouvelle approche requiert qu'un processus de sélection soit lancé pour les postes à temps plein et à temps partiel.

Au fur et à mesure qu'elles sont offertes, toutes les possibilités de nomination au sein des 18 organismes du portefeuille du Patrimoine canadien sont affichées sur le site des nominations par le gouverneur en conseil. Les parties intéressées peuvent postuler en ligne.

