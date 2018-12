TerraVest annonce ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2018







TORONTO, le 13 déc. 2018 /CNW/ - TerraVest Industries Inc., anciennement TerraVest Capital Inc., (TSX: TVK) (« TerraVest » ou la « Société ») annonce ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 30 septembre 2018. Les résultats financiers de la Société pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 30 septembre 2018 représentent une amélioration par rapport aux périodes correspondantes de 2017.

EXAMEN DU QUATRIÈME TRIMESTRE ET DE FIN D'EXERCICE ET PERSPECTIVE

Performance de l'entreprise

La direction est d'avis que certaines mesures financières non conformes aux IFRS peuvent être utiles aux actionnaires pour évaluer le rendement de la Société. Le tableau ci-dessous présente certains résultats financiers et rapproche le résultat net du BAIIA, le BAIIA du BAIIA ajusté et le BAIIA ajusté des liquidités disponibles à des fins de distribution pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 30 septembre 2018 et les périodes correspondantes de l'exercice 2017.





Quatrièmes trimestres clos les

Exercices clos les

30 septembre 2018 30 septembre 2017

30 septembre 2018 30 septembre 2017

$ $

$ $











Chiffre d'affaires 79 297 52 699

269 927 192 535











Bénéfice net 8 266 3 478

17 152 9 028 Ajouter (soustraire) :









Charge fiscale 1 523 (104)

5 313 2 677 Coûts de financement 1 388 992

5 318 3 866 Dépréciation et amortissement 3 902 2 120

11 758 9 728 BAIIA 15 079 6 486

39 541 25 299 Autres (profits) pertes i) (455) (693)

1 365 (1 116) Coûts liés aux acquisitions 43 -

661 - BAIIA ajusté 14 667 5 793

41 567 24 183 Investissements de maintien (1 752) (1 707)

(4 209) (5 402) Impôts sur les bénéfices payés (816) (744)

(6 249) (3 811) Intérêts payés (823) (933)

(3 984) (3 866) Flux de trésorerie disponibles aux fins de distribution 11 276 2 409

27 125 11 104 Dividendes versés au cours de la période 1 742 1 838

7 263 7 337 Ratio dividendes/bénéfices 15 % 76 %

27 % 66 %



i) Les autres (profits) pertes excluent la perte (le gain) de change.

Pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 30 septembre 2018, le chiffre d'affaires s'est élevé respectivement à 79 297 $ et à 269 927 $ comparativement à 52 699 $ et à 192 535 $ pour les périodes correspondantes, soit des hausses respectives de 50 % et de 40 %. Ces hausses sont attribuables aux ajouts de MaXfield Group Inc. (« MaXfield ») et de Fischer Tanks LLC (« Fischer Tanks »), dont la contribution n'avait pas été comptabilisée aux périodes correspondantes de l'exercice précédent, ainsi qu'à l'augmentation des activités commerciales liées aux réservoirs pour carburant et à l'équipement de traitement.

Pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 30 septembre 2018, le BAIIA ajusté était respectivement de 14 667 $ et de 41 567 $ comparativement à 5 793 $ et à 24 183 $ pour les périodes correspondantes de l'exercice précédent. Ce résultat représente des augmentations respectives de 153 % et de 72 %, qui découlent des raisons énoncées ci-dessus. Lors du rapprochement du BAIIA et du BAIIA ajusté, les coûts non récurrents liés aux acquisitions de 661 $, associés à l'achat de MaXfield, ont été ajoutés ultérieurement.

Pour le trimestre, les investissements de maintien se sont établis à 1 752 $, contre 1 707 $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Au cours de la période, le total des achats d'immobilisations corporelles de la Société s'est élevé à 2 145 $, dont 393 $ sont considérés comme du capital de croissance. Ce capital de croissance comprend les ajouts à la flotte de location d'équipement, ainsi que l'équipement de fabrication pour soutenir l'expansion des capacités et les améliorations des processus dans plusieurs de ses entreprises.



La trésorerie disponible à des fins de distribution a augmenté de 368 % en glissement trimestriel et de 144 % en glissement annuel. Ces hausses sont largement attribuables aux récentes acquisitions et à l'accroissement des activités commerciales liées aux réservoirs pour carburant et à l'équipement de traitement.

Perspective

TerraVest a observé une nette amélioration de ses résultats dans le présent exercice par rapport à l'exercice précédent, qui s'explique par la contribution des entreprises récemment acquises et l'ajout, dernièrement, de gammes de produits, de même que par l'accroissement général des activités commerciales. Le secteur des réservoirs pour carburant continue de faire l'objet d'une demande grandissante qui touche la majorité de ses produits. La direction prévoit qu'au courant de l'exercice à venir, elle tirera pleinement parti des gammes de produits ajoutées et des dépenses en immobilisations de croissance qui visent une expansion des capacités et l'amélioration de l'efficacité. Les attentes de la direction sont positives en ce qui concerne le secteur de l'équipement de traitement, lequel tire parti de la contribution pendant un exercice complet de MaXfield, entreprise récemment acquise. Toutefois, la récente volatilité des prix des produits de base pourrait avoir une incidence négative dans le futur. La perspective pour le secteur des services n'est pas réellement différente de celle de l'exercice précédent. Les pressions exercées sur les prix ont été un défi majeur de ce secteur. La direction croit qu'elles persisteront jusqu'à ce que les prix des produits de base s'améliorent.

Les prix, les tarifs et les contraintes d'approvisionnement de l'acier à l'échelle mondiale continuent de constituer un défi dans l'ensemble de la Société. La direction travaille sans relâche avec le gouvernement et les fournisseurs pour en réduire l'incidence.

DIVIDENDE

TerraVest a également le plaisir d'annoncer que le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 10 cents par action ordinaire, qui sera versé le 11 janvier 2019 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 31 décembre 2018. Le dividende est réputé être un « dividende déterminé » aux fins de l'impôt sur le revenu au Canada.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez consulter les états financiers consolidés annuels de TerraVest et son rapport de gestion disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Mise en garde à l'égard des énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés contenus dans le présent communiqué, sauf ceux qui portent sur des faits historiques, sont des énoncés prospectifs, y compris, sans s'y limiter, les énoncés relatifs à notre orientation stratégique et à l'évaluation des secteurs d'activité et de TerraVest dans son ensemble, de même que les autres plans et objectifs de TerraVest ou la mettant en cause. Le lecteur pourra reconnaître bon nombre de ces énoncés à la présence de verbes tels que « s'attendre à » ou « prévoir » (y compris leur forme négative), ainsi qu'à l'emploi du futur. Bien que la direction estime que les attentes décrites dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne garantit qu'elles s'avéreront.

Par nature, les énoncés prospectifs nous obligent à formuler des hypothèses; ils sont donc sujets à des risques et incertitudes qui leur sont inhérents. Il existe un risque significatif que les énoncés prospectifs s'avèrent inexacts. Nous prions le lecteur du présent communiqué de ne pas se fier indûment à nos énoncés prospectifs, car un certain nombre de facteurs peuvent faire en sorte que la situation, les résultats, les conditions, les actions ou les événements réels futurs diffèrent largement des plans, attentes, estimations ou intentions exprimés dans les énoncés prospectifs et des hypothèses qui les sous-tendent.

Les hypothèses et l'analyse relatives au rendement de TerraVest dans son ensemble et à celui de ses secteurs d'activité, aux marchés où ceux-ci évoluent ainsi qu'à leurs perspectives et à leur valeur sont prises en compte pour établir le plan d'affaires de TerraVest, le montant des dividendes prévus et/ou sa capacité d'en verser, les perspectives relatives à ses activités, sa situation financière, ses résultats, ses flux de trésorerie et ses autres plans et objectifs, ainsi que pour formuler des énoncés prospectifs sur ces questions. Ces hypothèses comprennent le fait que la demande de produits et de services de ses secteurs d'activité sur les marchés canadiens et autres où ils sont actifs sera stable et que le coût des intrants des secteurs d'activité ne variera pas significativement par rapport aux niveaux historiques. Si l'un de ces facteurs ou hypothèses devait varier, les résultats réels pourraient différer de manière importante des énoncés prospectifs.

