LiveWell et Vitality s'engagent à unir leurs forces pour devenir le chef de file dans le secteur du CBD

/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ N'EST PAS DESTINÉ AUX AGENCES DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS ET NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS/

Le lancement de cette première société entièrement intégrée de CBD marque le commencement d'une nouvelle ère pour la légalisation du chanvre

OTTAWA, le 13 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Tandis que les États-Unis se préparent à mettre fin à des décennies de prohibition du chanvre, LiveWell Canada Inc. (« LiveWell » ou la « Société ») (CSE: LVWL) et Vitality CBD Natural Health Products Inc. (« Vitality ») s'apprêtent à devenir un chef de file entièrement intégré dans le secteur du cannabidiol (CBD).

Le mercredi 12 décembre 2018, le Congrès des États-Unis a adopté la U.S. Agricultural Improvement Act of 2018, aussi appelée 2018 Farm Bill. Ce projet de loi prévoit la légalisation du chanvre et son retrait de la loi sur les substances réglementées (LSR). Le CBD et d'autres cannabinoïdes issus du chanvre seront également retirés de la LSR. Le projet de loi doit être entériné par le président Trump, lequel a déjà exprimé son appui.

Bien que les États puissent imposer leurs propres restrictions sur la vente des produits du chanvre, la mesure autorise le commerce entre États. Qui plus est, des commentateurs juridiques sont d'avis qu'en retirant le chanvre de la LSR, la Drug Enforcement Administration (DEA) n'aurait plus le pouvoir d'interférer dans le commerce entre États des produits du chanvre. Cela ouvrirait la voie aux institutions réglementées par le gouvernement fédéral, notamment les banques, les sociétés émettrices de cartes de crédit et les plateformes de commerce en ligne, afin qu'elles puissent mener sans entrave des activités dans le secteur du chanvre. La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis continuera de superviser les produits comestibles et topiques à base de chanvre et n'a toujours pas exprimé son point de vue par des déclarations contraignantes.

Le Brightfield Group estime que le marché nord-américain du CBD issu du chanvre pourrait s'élever à 22 milliards de $ US d'ici 2022. LiveWell et Vitality seront en bonne position pour tirer profit de ce marché émergent du CBD.

Conformément aux dispositions de leur lettre d'entente contraignante en vue de la fusion annoncée le 3 décembre 2018 (en anglais), les sociétés combinées (les « Sociétés fusionnées ») ont annoncé aujourd'hui que les principaux dirigeants et actionnaires des deux organisations ont signé une convention de blocage pour appuyer la fusion.

Les porteurs de 60 % des actions ordinaires de Vitality et de 29 % des actions ordinaires de LiveWell ont accepté d'exercer la totalité de leurs droits pour appuyer la fusion, y compris de voter en sa faveur. Cette entente restera en vigueur jusqu'à la première des dates suivantes, soit la conclusion de la fusion ou au bout de 6 mois. La fusion devrait se conclure en mars 2019.

« Cela confirme notre transformation en société en sciences de la vie d'envergure internationale dans le secteur du CBD, a déclaré David Rendimonti, président et chef de la direction de LiveWell Canada. Ce n'est pas un hasard si cela se produit à ce moment historique dans l'histoire des États-Unis, le marché le plus important pour nous. Cela contribue à valider la vision et la stratégie que nous partageons en vue d'offrir aux consommateurs des produits de santé et de bien-être alternatifs qui donnent des résultats fonctionnels. Nous sommes persuadés que le marché du CBD issu du chanvre connaîtra une véritable explosion ».

Les Sociétés fusionnées réuniront des actifs états-uniens et canadiens stratégiquement harmonisés afin de créer la première société entièrement intégrée de CBD : l'une des plus grandes exploitations de culture de chanvre et d'extraction de CBD en Amérique du Nord, la recherche, le développement de produits et des installations de fabrication qui répondent aux normes BPF, des réseaux de vente internationaux ainsi que des dirigeants chevronnés.

Vitality

Vitality est une entreprise privée canadienne et l'un des plus grands cultivateurs et producteurs d'isolats de CBD en vrac issus du chanvre en Amérique du Nord. En 2018, Vitality a semé et récolté environ 20 000 acres de chanvre industriel dédié à la production de CBD (environ 19 000 acres répartis entre 33 fermes du Montana et 1 000 acres dans une ferme albertaine).

Vitality produit actuellement de l'isolat de CBD dans ses installations d'Eureka, au Montana. La Société a également acquis une capacité de production supplémentaire à Las Cruces au Nouveau-Mexique, où elle compte moderniser l'équipement de production et d'extraction existant. D'ici la seconde moitié de l'année 2019, Vitality prévoit que sa capacité totale de production de produits à base de CBD s'élèvera à plus de 3 000 kilogrammes par jour dans chacune de ses installations. Les produits offerts comprennent l'isolat de CBD, le distillat de CBD et le spectre complet de capsules à enveloppe molle de CBD.

LiveWell

LiveWell est une société canadienne novatrice dans le secteur du chanvre et du cannabis dont les activités sont axées sur la recherche avancée sur le CBD et d'autres cannabinoïdes, ainsi que sur l'élaboration, la commercialisation et la distribution de produits de consommation dans le domaine de la santé et du bien-être. La Société en est à la phase avancée de sa demande de licence de production de cannabis pour ses installations situées à Ottawa en Ontario. On prévoit également la fondation d'un centre de recherche et d'innovation à Litchfield, au Québec, afin de faire avancer les découvertes de LiveWell en matière de CBD et d'autres cannabinoïdes.

L'équipe de chercheurs et de scientifiques de LiveWell vient de terminer une étude de sept mois qui constitue un important rapport descriptif du marché du CBD, a publié un livre blanc sur le CBD issu du chanvre industriel et travaille sur la formulation de produits à base de CBD ainsi qu'à la conclusion de partenariats avec d'autres entités de recherche. LiveWell possède une expérience de chef de file dans les secteurs des produits pharmaceutiques, de l'ingénierie, du marketing des biens de consommation, de l'alimentation et de l'épicerie au détail, ainsi qu'une expertise commerciale sur les marchés mondiaux.

En octobre 2018, LiveWell a annoncé qu'elle faisait l'acquisition de Acenzia Inc., une entreprise de Windsor en Ontario qui conçoit et fabrique des produits nutraceutiques destinés au marché de la santé et du bien-être. Acenzia se spécialise dans les produits thérapeutiques brevetés spécifiques à des problèmes de santé particuliers et dans les diagnostics personnalisés. Elle possède une installation de production qui est accréditée par Santé Canada, par la FDA ainsi que par la NSF pour les BPF et le sport, en plus d'être certifiée biologique par le département de l'Agriculture des États-Unis. L'acquisition devrait se conclure sous peu.

Énoncés de nature prospective

Le présent communiqué comprend des déclarations prospectives au sujet de LiveWell et de ses activités. Souvent, mais pas toujours, on reconnaît ces énoncés à l'emploi de mots comme «?planifier?», «?poursuivre?», «?s'attendre?», «?calendrier?», «?projet?», «?avoir l'intention?», «?croire?», «?prévoir?», «?estimer?», «?peut?», «?va?», «?potentiel?», «?proposer?» et autres termes ou énoncés semblables (avec leurs formes négatives) par lesquels on dit que des événements ou des conditions «?peuvent?» ou «?vont?» se produire.

Ces déclarations prospectives comprennent, sans toutefois s'y limiter, des déclarations concernant les avantages et le calendrier de la transaction proposée, l'achèvement de la transaction relative au CBD, l'achèvement de l'acquisition d'Acenzia Inc. par LiveWell, l'achèvement de l'acquisition de Vitalpure LLC par Vitality, les capacités de production de chanvre de Vitality, la valeur estimée des actifs et passifs de Vitality, la demande sur le marché et la croissance en matière de produits à base de CBD et d'autres cannabinoïdes. Il existe un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourrait faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des énoncés prospectifs inclus dans la présente communication. Par exemple, le moment prévu et la probabilité de l'achèvement de la transaction en cours, y compris la diligence raisonnable et le moment, la réception et les modalités de toute approbation gouvernementale et réglementaire requise de la transaction en cours qui pourrait réduire les avantages prévus ou amener les parties à abandonner la transaction, la capacité d'intégrer avec succès les entreprises, la survenance de tout événement, changement ou autres circonstances qui pourraient donner lieu à la résiliation de la transaction, la possibilité que les actionnaires de LiveWell n'approuvent pas la transaction, le risque que les parties ne soient pas en mesure de satisfaire aux conditions de la transaction proposée en temps opportun ou qu'elles ne soient pas en mesure de le faire du tout, les risques liés à la perturbation du temps de gestion des activités commerciales courantes découlant de la transaction proposée et le risque que toute annonce concernant la transaction proposée ait des répercussions négatives sur le cours de l'action ordinaire de LiveWell. Tous ces facteurs sont difficiles à prévoir et échappent à notre contrôle.

De plus, il se peut que les événements et les circonstances à venir qu'évoque notre communiqué ne se produisent pas à certaines dates ou n'arrivent pas du tout ou encore qu'ils prennent des formes largement différentes en raison de facteurs de risque inconnus ou connus ou d'incertitudes qui touchent LiveWell et Vitality. Par conséquent, LiveWell prévient que la liste susmentionnée de facteurs importants n'est pas exhaustive et le lecteur est invité à prendre connaissance de tous les facteurs de risque présentés dans le rapport de gestion de la Société datée du 26 octobre 2018.

Les renseignements prospectifs du présent communiqué représentent les attentes de LiveWell à la date du présent communiqué et, par conséquent, ils pourraient être modifiés après cette date. Le lecteur ne devrait pas accorder une importance indue aux renseignements prospectifs et ne devrait pas non plus s'en remettre à eux à toute autre date. Bien qu'elle puisse choisir de le faire, LiveWell ne s'engage pas à mettre à jour cette même information à un moment quelconque, sauf en conformité avec les lois applicables sur les valeurs mobilières.

Ni la Bourse des valeurs canadiennes (CSE) ni son fournisseur de services de réglementation n'acceptent la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude de ce communiqué.

En cas d'écart entre la traduction française du présent communiqué de presse et la version originale anglaise, la version anglaise a préséance.

Pour en savoir davantage, veuillez consulter livewellcorp.com.

