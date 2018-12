Négociation municipale - Entente de principe intervenue aujourd'hui







VAUDREUIL-DORION, QC, le 13 déc. 2018 /CNW Telbec/ - En fin de journée aujourd'hui, le comité de négociation du Syndicat manuel des travailleurs et travailleuses de Vaudreuil-Dorion-CSN (SMTTVD) a obtenu une entente de principe avec l'employeur.

Le contenu de l'entente sera présenté aux membres, puis l'entente sera soumise au vote dans le cadre d'une éventuelle assemblée générale. Aucune entrevue ne sera accordée et aucun commentaire ne sera émis d'ici là.

Le SMTTVD regroupe environ 60 travailleuses et travailleurs membres de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN. Celle-ci compte plus de 425 syndicats affiliés, représentant environ 60?000 syndiqué-es dans le domaine des services publics et parapublics.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui oeuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 300?000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans treize conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

