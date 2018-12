Cleartrip adopte la plate-forme de données client de CleverTap pour offrir des expériences personnalisées à multiples échelles







Une plate-forme d'engagement client avancée aide une entreprise chef de file de l'industrie du voyage ayant une présence internationale à mener des essais à l'échelle de l'entreprise et à stimuler une croissance phénoménale

SAN FRANCISCO, 13 décembre 2018 /CNW/ - L'entreprise Cleartrip, le plus important agrégateur de services de voyage en ligne de l'Inde et du Moyen-Orient, a annoncé aujourd'hui qu'elle mettait à profit la plate-forme de données client d'entreprise de CleverTap afin de mesurer l'incidence de ses stratégies d'engagement à toutes les étapes du cheminement du client. Cleartrip utilisera CleverTap pour combiner les données des utilisateurs provenant de sources en ligne et hors ligne afin de créer des expériences exceptionnelles qui révolutionneront l'industrie du voyage.

« Cleartrip établit une culture de transformation numérique en combinant des données interfonctionnelles pour obtenir un aperçu unique de l'utilisateur afin d'offrir des expériences personnalisées échelonnables », a indiqué Suman De, directeur de la gestion des produits chez Cleartrip. « La plate-forme de croissance marketing de CleverTap nous permet de mettre en corrélation des données entre appareils et modes d'engagement aux fins d'une stratégie d'engagement du client axée sur des indicateurs de rendement clés. Ainsi, nous sommes en mesure de tripler le rendement du capital investi et d'améliorer le taux de croissance du nombre d'utilisateurs pour l'ensemble des étapes du cycle de vie du client. »

Que ce soit pour les recherches, les réservations ou simplement pour la navigation, Cleartrip souhaite mettre la barre plus haute en ce qui concerne la compréhension des besoins des utilisateurs en temps réel en présentant des offres au bon moment et en personnalisant les flux selon la loyauté, les préférences et la maturité de l'utilisateur. Pour ce faire, Cleartrip tire parti des capacités suivantes de la plate-forme CleverTap :

Corrélation de données tout au long du cycle de vie du client : La plate-forme de données client de CleverTap offre à l'équipe responsable de la croissance de Cleartrip la capacité d'unifier des données provenant de multiples sources au sein de leur infrastructure technologique qui seraient autrement cloisonnées. L'interface de programmation d'applications (API) d'événement ouverte et les crochets Web (Webhooks) permettent également à l'équipe de transmettre facilement les données de profil d'utilisateur et d'événement à partir de CleverTap vers des systèmes externes afin de simplifier les cas d'utilisation complexes.

Prédiction et influence des résultats opérationnels sur le plan du marketing : Le moteur de segmentation de CleverTap ainsi que la création de segments d'utilisateur fondé sur les intentions aide Cleartrip à tirer parti de l'apprentissage machine en vue de l'établissement d'une approche de marketing axée sur des objectifs. Le fait de connaître l'intention de chaque utilisateur permet à l'équipe responsable de la croissance de Cleartrip d'optimiser les tactiques liées à la transmission de messages et d'adapter celles-ci en fonction de chaque utilisateur, par exemple pour convertir les indécis en des acheteurs et prévenir les désinstallations.

Résolution des problèmes liés à la rétention et à la croissance à l'échelle : La plate-forme de données unifiée de CleverTap a été conçue pour être utilisée à de multiples échelles. Les équipes interfonctionnelles dans l'ensemble de Cleartrip mettent à profit la plate-forme de technologie de marketing ciblée de CleverTap pour mesurer l'incidence des expériences client omnimode au moyen de mesures clés comme les conversions, les revenus et le rendement général des campagnes.

Facilitation de la transmission de messages contextuels à grand volume : Cleartrip est en mesure de produire et de transmettre des messages pertinents selon le contexte en temps réel en se fondant sur le moment et le mode privilégiés par l'utilisateur. À l'aide de l'apprentissage machine et de l'analytique en temps réel, chaque offre ou coupon-rabais transmis est personnalisé en fonction du comportement de l'utilisateur et en vue de maximiser le rendement du capital investi.

« Les entreprises ont de la difficulté à éliminer le cloisonnement et à établir des stratégies d'engagement axées sur une science des données échelonnables. CleverTap permet de résoudre ces problèmes en combinant une plate-forme de données client, l'analytique et l'engagement, faisant ainsi en sorte que les organisations sont en mesure de regrouper les données et d'offrir de façon constante des expériences client omnimode exceptionnelles », a indiqué Sunil Thomas, président-directeur général chez CleverTap.

À propos de CleverTap

CleverTap aide les marques grand public à conserver leurs utilisateurs à vie. Il s'agit d'une puissante solution de marketing mobile qui rassemble, sur une seule et même plate-forme centralisée, les données des utilisateurs provenant de sources en ligne et hors ligne. Chaque jour, des milliers de marques tirent parti des modèles d'apprentissage machine de CleverTap pour orchestrer des stratégies différenciées d'engagement client, aidant ainsi les spécialistes en marketing à stimuler une croissance omnimode. CleverTap contribue également à l'établissement de précieuses relations client grâce à des connaissances pouvant être exploitées en temps réel à l'appui de la création d'expériences client exceptionnelles.

Plus de 8 000 applications et sites Web à l'échelle mondiale d'entreprises comme Vodafone, Domino's Pizza, DC Comics, Go-Jek, Cleartrip, BookMyShow et DealsPlus, utilisent CleverTap pour créer des expériences favorisant la rétention des utilisateurs. Pour voir comment les entreprises de toutes tailles établissent des relations plus fructueuses avec leur clientèle, consultez notre page clients.

CleverTap mène ses activités depuis San Francisco, New York, Londres, Singapour, Mumbai et Bangalore. CleverTap bénéficie du soutien de grandes sociétés de capitaux à risque dont Accel et Sequoia. Pour en savoir plus, rendez-vous à clevertap.com ou suivez-nous sur Facebook et Twitter.

