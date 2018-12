Yellowfin classée en haut de la matrice des valeurs 2018 de Nucleus Research consacrée à l'analytique







MELBOURNE, Australie, 13 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Yellowfin, société éditrice de logiciels d'informatique décisionnelle (BI pour business intelligence en anglais) et d'analytique, reconnue pour son innovation, a été classée en haut du carré des leaders devant 21 autres fournisseurs pour sa facilité d'utilisation dans la matrice des valeurs technologiques 2018 de Nucleus Research consacrée à l'analytique. Yellowfin est de nouveau classée comme fournisseur leader par des analystes indépendants, ce qui prouve la place de sa solution leader en informatique décisionnelle offrant une excellente valeur ajoutée pour les entreprises. lYellowfin classée en haut du carré des leaders

Glen Rabie, PDG de Yellowfin, a déclaré : « Nucleus Research, BARC et Gartner ont tous attribué à Yellowfin d'excellents classements cette année. C'est très gratifiant de voir des analystes indépendants valider notre position de solution offrant une grande valeur aux clients. Notre innovation constante nous maintient au premier plan de l'analytique car nous introduisons des capacités de pointe tout en nous assurant de répondre aux besoins de nos clients en résolvant des problèmes réels des entreprises. »

La matrice des valeurs technologiques 2018 de Nucleus Research consacrée à l'analytique a classé Yellowfin à la première place pour la facilité d'utilisation parmi tous les fournisseurs et l'a placée en haut à droite du carré des leaders pour la valeur globale. La matrice compare les produits BI et d'analytique selon leur fonctionnalité et leur facilité d'utilisation par rapport aux concurrents et le marché global pour choisir les produits d'analytique de données les plus performants. Outre la position de Yellowfin dans la matrice des valeurs, BARC l'a également nommée leader dans son groupe de comparaison pour la catégorie rapport qualité/prix dans son étude BI 18.

L'intelligence artificielle a été identifiée par Nucleus Research comme l'une des tendances actuelles de l'investissement dans l'analytique cette année et cette capacité apparaît aussi bien dans Assisted Insights de Yellowfin que dans le produit innovant Signals, qui automatise la découverte de données et qui est sorti récemment.

Dan Elman, analyste chez Nucleus Research, a expliqué : « Yellowfin imprime sa marque sur le marché comme leader en facilité d'utilisation et envisage de poursuivre sur sa lancée avec l'annonce récente de Signals et Stories. Signals fait émerger automatiquement de nouvelles analyses en temps réel et Stories enrichit ces analyses avec un contexte situationnel ; grâce à ces deux produits, Yellowfin démontre son engagement pour offrir une analytique avancée et exploitable dans un pack facile à utiliser.

À propos de Yellowfin

Yellowfin est une société éditrice mondiale de logiciels d'informatique décisionnelle (BI) et d'analytique qui propose un ensemble de produits automatisés de classe mondiale. Constamment reconnue pour ses capacités d'innovation, Yellowfin se classe parmi les 5 premières plateformes d'analyse pour l'ensemble des 15 capacités essentielles des plateformes d'analyse et d'intelligence économique prises en compte par Gartner en 2018 et classée nº 1 par BARC pour la BI intégrée. Plus de 27 000 organisations et plus de trois millions d'utilisateurs finaux répartis dans 75 pays se servent quotidiennement de Yellowfin. Rendez-vous sur www.yellowfinbi.com pour en savoir plus.

À propos de Nucleus Research

Nucleus Research a été fondée en 2001 pour offrir une approche factuelle et basée sur les chiffres à l'analyse de secteur. Les études de la société se centrent sur le RSI et les résultats mesurables pour offrir les perspectives les plus indépendantes, honnêtes et objectives du secteur.





