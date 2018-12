L'Agence du revenu du Canada annonce la création d'un groupe consultatif externe sur les services







OTTAWA, le 13 déc. 2018 /CNW/ - L'Agence du revenu du Canada (ARC) prend des mesures pour mieux comprendre les besoins et attentes des Canadiens et pour toujours en faire le centre de la conception et de la mise en oeuvre de ses programmes et services, dans une optique d'excellence du service.

Aujourd'hui, l'ARC a annoncé la mise sur pied d'un groupe consultatif externe sur les services. Ce groupe est composé de hauts dirigeants et d'experts des secteurs public, privé et à but non lucratif, qui conseilleront l'ARC sur les nouvelles tendances et pratiques en matière de conception et de prestation de services ainsi que sur les attentes des utilisateurs des services. Le groupe compte les membres suivants :

Hillary Hartley , sous-ministre des Services aux consommateurs et directrice du numérique de l' Ontario

, sous-ministre des Services aux consommateurs et directrice du numérique de l' Serge Lamontagne , directeur général de la Ville de Montréal

, directeur général de la Ville de Montréal Marie-Josée Lamothe, présidente fondatrice de Tandem International, membre de conseils d'administration, et professeure à la faculté de gestion Desautels de l'Université McGill

l'Université McGill Elizabeth Mulholland , chef de la direction chez Prospérité Canada

, chef de la direction chez Prospérité Sean Mullin , directeur administratif à l'institut Brookfield pour l'innovation et l'entrepreneuriat de l'Université Ryerson

, directeur administratif à l'institut pour l'innovation et l'entrepreneuriat de l'Université Ryerson Brenda Rideout , conseillère en matière stratégique et numérique et membre de conseils d'administration

, conseillère en matière stratégique et numérique et membre de conseils d'administration Stephen Tax, Ph. D., professeur et champion de la gestion des services à l'école de commerce Gustavson de l'Université de Victoria

Ces personnes possèdent des connaissances et une expertise approfondies dans des domaines tels que les services numériques, et la conception, la prestation et l'innovation en matière de services axés sur les clients. Ces atouts contribueront à définir l'orientation de l'ARC en vue de son objectif d'améliorer l'expérience de communication des Canadiens avec elle. En plus de travailler avec les membres du groupe consultatif externe sur les services, l'ARC va continuer de travailler en étroite collaboration avec d'autres groupes d'intervenants à l'égard d'enjeux fiscaux, de la transformation de ses services, et de la gestion de ses activités.

La création de ce groupe consultatif externe permet de réaliser les engagements qu'a pris la ministre du Revenu national le 29 octobre 2018, lors de l'annonce de la nomination de la nouvelle dirigeante principale des services. Au cours de la prochaine année, l'ARC mènera par ailleurs des consultations publiques et organisera des séances de conception créative complémentaires à ses efforts pour offrir des services qui répondent aux besoins des Canadiens.

Citations

« En nommant la première dirigeante principale des services de l'Agence, le gouvernement s'est engagé à consulter les Canadiens sur la transformation des services de l'organisation. La mise en place d'un groupe consultatif externe sur les services représente une partie importante de cet engagement. Les connaissances et le bagage qu'ont acquis ses membres dans les secteurs public, privé et à but non lucratif ainsi que leurs conseils vont aider l'Agence à placer les Canadiens au centre de toutes ses activités et à améliorer ses services. »

-Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national

« J'ai hâte de travailler avec les membres du nouveau groupe consultatif externe sur les services de l'ARC et de tirer parti de leur expérience de service auprès de différents groupes de la population canadienne pour faciliter la transformation de la culture de service à l'ARC. Leur expertise en matière de service, de conception et d'innovation guidera l'ARC pour qu'elle puisse s'assurer d'offrir des services simples, faciles à utiliser et adaptés aux besoins des Canadiens. »

- Bob Hamilton, commissaire de l'Agence du revenu du Canada

« Nous poursuivons notre cheminement comme organisation axée sur le client, et notre priorité absolue est d'améliorer l'expérience de service et d'offrir de meilleurs résultats aux Canadiens. Ensemble, les membres du groupe consultatif externe sur les services possèdent une expertise considérable qui s'appuie sur une expérience nationale et internationale quant au service. C'est avec enthousiasme que j'attends leurs commentaires sur la transformation de notre programme de services. »

-Mireille Laroche, dirigeante principale des services, Agence du revenu du Canada

Faits saillants

L'ARC verse plus de 31,8 milliards de dollars en prestations aux Canadiens et administre plus de 498 milliards de dollars en impôt au nom de différents gouvernements au Canada . Des millions de Canadiens interagissent avec l'ARC, régulièrement ou au moins une fois par année pendant la période des impôts.

. Des millions de Canadiens interagissent avec l'ARC, régulièrement ou au moins une fois par année pendant la période des impôts. Le 29 octobre 2018, la ministre du Revenu national a annoncé la nomination de Mireille Laroche au poste de dirigeante principale des services de l'ARC.

au poste de dirigeante principale des services de l'ARC. Depuis 2015, l'ARC a élargi son offre de services numériques et elle facilite pour les contribuables et prestataires la transmission d'une déclaration de revenus et de prestations sans avoir recours aux formulaires papier. En outre, elle fournit un soutien supplémentaire en personne aux particuliers et aux entreprises, et améliore ses services téléphoniques pour les Canadiens.

L'investissement de 206 millions de dollars prévu dans le budget de 2018 permettra à l'ARC d'améliorer davantage ses services.

