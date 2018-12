InnovMetric lance PolyWorks® Collaborative Suite La solution numérique moderne de stockage de données et du travail collaboratif pour la mesure 3D







QUEBEC CITY, 13 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- InnovMetric Logiciels inc., premier fournisseur de solutions logicielles universelles de métrologie 3D, a annoncé aujourd'hui le lancement de PolyWorks Collaborative Suite. Cette nouvelle solution logicielle comprend une solution numérique complète et efficace de stockage de données pour gérer toutes les données de mesure 3D. Elle promet également d'augmenter considérablement l'efficacité du développement de produit en interconnectant numériquement les équipes de contrôle qualité et d'ingénierie de produit, et en leur fournissant un accès en temps réel à toutes les données de mesure 3D.



« InnovMetric est réputée pour sa gamme de produits PolyWorks® Metrology Suite, la plate-forme logicielle universelle de métrologie 3D utilisée par les entreprises de fabrication industrielle à l'échelle internationale comme outil standard pour leurs tâches d'analyse dimensionnelle et de contrôle qualité », a affirmé Marc Soucy, président d'InnovMetric. « Travailler en étroite collaboration avec ses clients a permis à InnovMetric d'observer les lacunes de leurs pratiques de gestion de données et les interactions de leur travail d'équipe », a-t-il ajouté. « Aujourd'hui, après sept années de recherche et de développement, forts d'une collaboration fructueuse avec des clients clés, nous sommes fiers de lancer la gamme de produits Collaborative Suite, une solution entièrement nouvelle qui est conçue pour soutenir nos clients dans leur transition vers des processus de collaboration modernes et numériques, conformément aux meilleures pratiques de l'Industrie 4.0. »

La nouvelle gamme de produits Collaborative Suite se composera initialement de deux produits collaboratifs numériques : PolyWorks|DataLoopMC et PolyWorks|PMI+LoopMC.

Interconnecter numériquement les utilisateurs de données de mesure 3D avecPolyWorks|DataLoopMC

Au cours des 15 dernières années, les entreprises de fabrication industrielle ont découvert que les dispositifs de mesure 3D sont particulièrement utiles lors de la phase de développement de produit, car la conception des pièces et les outils de fabrication associés sont en constante évolution. Aujourd'hui, avec l'utilisation des technologies de mesure 3D qui ne cesse d'augmenter à toutes les étapes des processus d'ingénierie et de fabrication de produit, ces entreprises sont aux prises avec des problèmes de gestion et de partage d'une panoplie de fichiers de données volumineux résultant des mesures 3D acquises, de l'analyse de la métrologie et de la communication des résultats. La plupart des utilisateurs stockent les projets d'inspection sur leurs disques durs locaux et échangent les fichiers manuellement sur un réseau ou à l'aide de clés USB, avec les inefficacités et les erreurs potentielles inhérentes à de telles méthodes.

Pour résoudre ces problèmes de gestion des données et interconnecter numériquement tous les utilisateurs de données de mesure 3D, InnovMetric offre désormais la solution numérique de stockage de données PolyWorks|DataLoop, qui stocke, gère et partage les projets d'inspection et de rétro-ingénierie PolyWorks à l'aide d'une solution PLM existante d'un client. Elle offre également une interface Web universelle pour contrôler, visualiser et analyser le contenu de métrologie 3D stocké sur la PLM à partir de tout PC ou dispositif mobile. InnovMetric a choisi de se connecter à des systèmes PLM existants appartenant à des clients parce qu'ils offrent toutes les caractéristiques techniques requises et sont déjà utilisés par un nombre important de clients PolyWorks.

Transformer la planification de mesure en cascade traditionnelle en un processus collaboratif bidirectionnel avec PolyWorks|PMI+LoopMC

La gamme de produits Collaborative Suite offrira également un deuxième produit pour étendre la connectivité numérique à l'équipe de conception et mettre en place des processus de planification de mesure collaboratifs bidirectionnels. Aujourd'hui, les équipes de conception et de fabrication utilisent soit des dessins 2D ou des modèles CAO 3D avec de l'information sur la fabrication de produit (PMI) pour définir des plans de mesure 3D qui sont utilisés par des spécialistes de contrôle qualité pour inspecter des pièces et des outils. Cependant, lorsque les spécialistes du contrôle qualité apportent des modifications aux plans de mesure, ils n'ont aucun moyen de transmettre facilement leurs modifications à l'équipe de conception.

PolyWorks|PMI+Loop assure une interopérabilité complète et bidirectionnelle entre PolyWorks et la plate-forme CAO existante du client. PolyWorks|PMI+Loop offre des addiciels de logiciels CAO qui permettent de :

Créer et réviser des plans de mesure 3D PolyWorks dans leur environnement CAO existant

Importer des plans de mesure modifiés dans PolyWorks directement vers le logiciel CAO

PolyWorks : L'écosystème numérique intelligent de métrologie 3D

En combinant les gammes de produits Metrology Suite et Collaborative Suite, PolyWorks offre désormais des solutions logicielles qui couvrent tous les processus d'entreprise liés à la métrologie 3D. De l'acquisition des données de mesure 3D, en passant par l'analyse et le partage des résultats de mesure 3D dans l'ensemble d'une entreprise de fabrication, PolyWorks s'avère un écosystème intelligent de métrologie 3D qui propose :

Une plate-forme universelle qui interagit avec tout type de dispositif de mesure de métrologie 3D, qui offre un processus universel pour effectuer toutes les tâches d'inspection et qui permet le déploiement de projets d'inspection universels compatibles avec n'importe quel dispositif.

qui interagit avec tout type de dispositif de mesure de métrologie 3D, qui offre un processus universel pour effectuer toutes les tâches d'inspection et qui permet le déploiement de projets d'inspection universels compatibles avec n'importe quel dispositif. Une connectivité numérique qui interconnecte toutes les équipes impliquées dans le processus de développement de produit et qui injecte des informations de mesure 3D dans les systèmes logiciels clés d'entreprise (comme la gestion du cycle de vie des produits, la gestion des données de production ou la conception assistée par ordinateur).

qui interconnecte toutes les équipes impliquées dans le processus de développement de produit et qui injecte des informations de mesure 3D dans les systèmes logiciels clés d'entreprise (comme la gestion du cycle de vie des produits, la gestion des données de production ou la conception assistée par ordinateur). Des processus bidirectionnels qui maximisent l'efficacité du travail d'équipe en éliminant les processus traditionnels en cascade.

Pour plus de détails ou pour évaluer un produit de la gamme Collaborative Suite, communiquez avec InnovMetric ou son réseau de distributeurs Master.

À propos d'InnovMetric

Fondée en 1994 et ayant son siège social dans la ville de Québec, au Canada, avec des filiales partout dans le monde, InnovMetric Logiciels inc. est le premier fournisseur de solutions logicielles universelles de métrologie 3D. Les plus grandes sociétés de fabrication industrielle au monde (Toyota, GM, Volkswagen, Honda, BMW, Daimler, Ford, Rolls-Royce, Pratt & Whitney, Boeing, Embraer, Bombardier, Apple et plusieurs autres) comptent sur les solutions logicielles PolyWorks® et les services techniques connexes d'InnovMetric pour maximiser les avantages des technologies de mesure 3D pour leurs applications d'ingénierie et de fabrication.

Avec ses filiales et ses coentreprises, InnovMetric emploie plus de 350 personnes dans 16 pays : Canada, États-Unis, Mexique, Brésil, France, Italie, Espagne, République tchèque, Pays-Bas, Suède, Turquie, Afrique du Sud, Inde, Thaïlande, Chine et Japon.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur InnovMetric Logiciels, veuillez visiter le site innovmetric.com.

