Proya modernise son image de marque : 15 ans de dévouement ont fait de cette société un incontournable en Chine

HANGZHOU, Chine, 13 décembre 2018 /CNW/ - En 2017, le marché chinois des produits de beauté et de maquillage était évalué à 361,6 milliards de yuans (environ 52,3 milliards de dollars américains) et son taux de croissance annuel composé a été de 9,5 % en moyenne durant les dix dernières années. Le même taux pour les ventes au détail de cosmétiques dans les entreprises de taille supérieure à une taille désignée, pour lesquelles la part du marché de masse représentait 79 %, a augmenté à un rythme beaucoup plus rapide, soit 18 %. Les marques chinoises de cosmétiques ont créé des marques de produits de soins de la peau destinés au marché de masse, mettant en place des réseaux de magasins de cosmétiques, soutenus par des campagnes marketing intégrées et une évolution rapide des produits.

La société de cosmétiques Proya Cosmetics Co., Ltd. (SHA : 603605) a vu son image de marque changer à plusieurs reprises au cours de son existence. Depuis le lancement, il y a 15 ans, de sa première bouteille de lotion jusqu'à aujourd'hui, la société s'est constitué une gamme de produits comptant plus de 1 000 articles sous sept marques; une croissance tout à fait typique dans ce secteur. Dans un premier temps, de 2003 à 2007, la société a mis en place un réseau de comptoirs de franchise dans les centres commerciaux chinois afin de donner une impulsion à sa nouvelle gamme de produits de soins personnels. Ensuite, de 2008 à 2012, la société a rapidement accru la visibilité de son image de marque grâce à des campagnes intensives de marketing et de publicité, représentant un investissement de 4 milliards de yuans (environ 580 millions de dollars américains) en 2012, après une croissance annuelle moyenne de 69 % pendant cette période. De 2013 à 2017, Proya a ajusté le rythme de sa croissance en vue d'une introduction en bourse, ce qui lui a permis de faire une entrée réussie sur le marché chinois d'actions de catégorie A en novembre 2017. D'aujourd'hui à 2022, Proya, qui célèbre son 15e anniversaire, envisage à nouveau une refonte complète de son image de marque qui aura des répercussions sur tous les aspects de ses activités.

En mettant l'accent sur l'excellence des activités de recherche et de développement, la société spécialisée dans les soins de la peau utilise la science et la technologie pour orienter les prochains efforts d'amélioration de ses produits

La structure de l'unité de recherche et de développement a toujours été la partie la plus importante de la feuille de route de Proya, l'accent étant mis sur la satisfaction de toutes les exigences pour une éventuelle entrée sur la scène internationale, notamment dans cinq domaines : la technologie des formules modernes (émulsification), la technologie de recherche végétale, la conception des emballages, le développement de produits et la technologie d'évaluation. À l'heure actuelle, la société a conçu des produits et des méthodes de préparation pour des émulsions de nanoparticules lipidiques anti-cernes, de blanchiment composite et anti-vieillissement de la peau, en plus d'autres technologies phares. En date de juin 2018, la société détenait 267 brevets autorisés, dont 38 pour des inventions, 28 pour des modèles d'utilité et 199 pour la conception.

En se fondant sur l'évolution de la demande du marché, la société a axé la mise à niveau de ses produits sur l'ajout de nouvelles fonctionnalités, sur l'augmentation des niveaux d'efficacité, sur la création de nouveaux articles, plus coûteux et de grande valeur, et sur le perfectionnement des articles existants ainsi que sur l'amélioration de l'apparence. En novembre 2018, Proya a lancé la Proya Marine Recovery Proteoglycan Ampoule Serum (ampoule Proya de sérum de protéoglycanes marins de rétablissement), un nouveau produit combinant les principales fonctionnalités anti-vieillissement prématuré au modèle d'ampoules le plus populaire, afin d'attirer les jeunes consommateurs avec le slogan, qui, une fois traduit du chinois mandarin, signifie « garder vos cellules en pleine possession de leurs moyens préserve votre apparence jeune ». En 2019, la société prévoit lancer d'autres produits haut de gamme dotés d'avantages fonctionnels et technologiques qui serviront de pierre angulaire à une refonte complète de ses produits et de son image de marque.

Lors de la plus récente conférence de lancement de la marque organisée par Proya à l'occasion de son 15e anniversaire, la société a annoncé des accords de coopération stratégique avec l'Ifremer (Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer) et le CEVA (Centre d'étude et de valorisation des algues, France). Le CEVA dispose de ressources pour la récolte et la culture de plus de 800 espèces d'algues et extrait avec succès plusieurs de leurs ingrédients actifs, qui sont ensuite largement utilisés par les marques internationales de cosmétiques dans la fabrication de leurs produits anti-vieillissement. Selon l'accord, le CEVA et Proya développeront conjointement des produits brevetés à haute efficacité exclusifs.

Mise à niveau de la structure organisationnelle et optimisation du mécanisme d'incitation dans le but de créer une plateforme de partenaires d'entreprise

En 2018, Proya a lancé un régime incitatif restreint à base d'actions à l'intention des cadres supérieurs et des employés clés de la société, fondé sur un paiement conditionnel à une croissance composée d'au moins 32,5 % des produits d'exploitation et d'au moins 32,4 % du bénéfice net de la société entre 2018 et 2020.

Dans le cadre de ses efforts pour réaliser de nouvelles percées, la société est parvenue à recruter des personnes qui comptent parmi les plus talentueuses, les plus expérimentées et les plus entreprenantes du secteur, et ce, en les motivant grâce à l'adoption d'un système de partenariat. Les nouvelles recrues doivent fournir une petite somme d'argent afin d'acquérir une participation minoritaire, tandis que la société verse un capital supplémentaire afin de préserver sa participation majoritaire. Fondée sur la vision commune de faire partie d'une culture prospère, la plateforme de partenariat d'entreprise vise à promouvoir la croissance durable de la société en permettant à de nouvelles entreprises de fonctionner de manière indépendante tout en étant soutenues par la chaîne d'approvisionnement, les canaux, le financement et les efforts de marketing ainsi que par la solide équipe de gestion du bureau administratif et l'équipe des cadres de niveau intermédiaire.

Déploiement d'efforts sur trois fronts pour optimiser en permanence la structure du canal et obtenir des succès concrets grâce à l'intégration des ressources

Depuis le début de l'année 2018, Proya a stimulé la croissance des ventes de son réseau de magasins de cosmétiques en améliorant ses programmes de récompenses, en fournissant plus de ressources aux employés et en créant un environnement qui incite les employés à embrasser les changements et à perfectionner continuellement leurs compétences, car il est de plus en plus évident que seuls ceux qui le font survivront aux transformations qui touchent toutes les industries. Au premier semestre de 2018, les canaux hors ligne de la société ont enregistré une croissance de leur chiffre d'affaires de 9,6 %, principalement grâce à la revitalisation des activités dans les magasins de cosmétiques, tandis que la plateforme de commerce électronique a réalisé un chiffre d'affaires de 412 millions de yuans (environ 59,6 millions de dollars américains), en hausse de 58,5 % sur un an et représentant 39,6 % du chiffre d'affaires de la société durant cette période. En 2019, les activités de commerce électronique de Proya devraient maintenir un rythme de croissance modéré, mais plus rapide que celui que l'on observe à l'échelle du secteur.

À la fin de 2017, la société a annoncé sa stratégie pour la prochaine étape de sa croissance : l'intégration de trois unités, la marque principale Proya, le commerce électronique et la marque Uzero.

Au cours de la première moitié de 2018, Proya a obtenu des résultats remarquables dans la foulée de la mise en oeuvre de sa stratégie :

La marque principale Proya a vu son chiffre d'affaires augmenter de 28 % et ce dernier représentait 89 % du chiffre d'affaires total de la société pour cette période.

La plateforme de commerce électronique a enregistré une croissance des ventes de 58 %, ce qui représente 40 % du chiffre d'affaires total de la société pour cette période.

Uzero a accéléré le rythme d'ouverture de ses points de vente monomarques modélisés en magasins intelligents, chaque point de vente proposant plus de 400 produits de maquillage et de soins de santé dans 13 catégories, dont les soins de la peau, les cosmétiques de couleur, les masques faciaux, les soins du corps, les soins pour hommes, les produits de soins de la peau, les articles de première nécessité quotidiens, la régénération cutanée endommagée et les produits de soins de santé. En un an, Uzero avait signé des accords avec plus de 1 000 emplacements. D'ici la fin de 2018, Uzero prévoit disposer de plus de 500 points de vente monomarques dans son réseau. En 2019, la marque a pour objectif d'accélérer encore le rythme auquel les points de vente s'ajoutent à son réseau, créant une nouvelle source de revenus croissante dans le canal des ventes hors ligne.

