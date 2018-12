Nouveau Monde Graphite a déposé son étude de faisabilité pour sa propriété de graphite Matawinie et dépose un prospectus simplifié préalable de base provisoire







CE COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ, PUBLIÉ OU DISTRIBUÉ, EN TOUT OU EN PARTIE, AUX ÉTATS-UNIS

?SAINT-MICHEL-DES-SAINTS, Québec, 13 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- NOUVEAU MONDE GRAPHITE INC. (la « Société » ou « Nouveau Monde ») (Bourse de croissance TSX : NOU) (OTCQX : NMGRF) (Francfort : NMG) annonce qu'elle a déposé le 10 décembre 2018 un rapport technique intitulé « NI 43-101 Technical Feasibility Study Report for the Matawinie Graphite Project » daté du 6 décembre 2018 et en date effective du 10 juillet 2018 (le « Rapport technique »), dont les résultats ont été annoncés par la Société le 24 octobre 2018. Suivant les résultats du Rapport technique, la Société annonce aujourd'hui qu'elle dépose un prospectus simplifié préalable de base provisoire auprès de l'autorité en valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada (à l'exception des territoires) (le « Prospectus »). Ce Prospectus, lorsque définitif, permettra à la Société de faire des placements d'actions ordinaires, de titres d'emprunt, de titres convertibles, de reçus de souscription et de bons de souscription (collectivement les « Titres ») ou toute combinaison de ceux?ci, jusqu'à concurrence de CDN 300 000 000$, durant la période de 25 mois au cours de laquelle le Prospectus définitif, y compris toutes modifications, demeure en vigueur. Les Titres peuvent être offerts ensemble ou séparément en quantités, à des prix et selon des modalités déterminées en fonction des conditions du marché au moment de la vente, lesquelles seront énoncées dans un supplément de prospectus préalable de base.

En lien avec les résultats du Rapport technique, la Société prévoit lever des capitaux au cours des 25 prochains mois sur la base du Prospectus définitif afin de financer la construction et la mise en service de son projet minier ainsi que pour financer le fonds de roulement et les réserves de la propriété de graphite Matawinie et pour les fins générales de la Société.

M. Éric Desaulniers, président et chef de la direction de la Société a déclaré : « Ce prospectus préalable de base démontre notre ferme d'intention d'aller de l'avant avec notre projet Matawinie en fonction des résultats de notre étude de faisabilité. Ce type de prospectus nous fournira la souplesse requise au cours des 25 prochains mois afin de réunir les fonds nécessaires pour la construction du projet par le biais d'une variété d'outils financiers. »

Un exemplaire du Prospectus peut être obtenu sans frais, sur demande adressée à la directrice, affaires juridiques et secrétaire corporative de la Société de la Société, au 331 rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints, Québec, J0K 3B0, téléphone : 1 450 757-8905, et on peut également consulter ces documents en format électronique à l'adresse www.sedar.com .

Les Titres n'ont pas été inscrits en vertu de la loi des États?Unis intitulée Securities Act of 1933 (la « Loi»), ou d'une autre loi sur les valeurs mobilières d'un état américain et ne peuvent être offerts ou vendus, sauf conformément à des dispenses des exigences d'inscription de la Loi ou d'une loi sur les valeurs mobilières d'État. Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de Titres, non plus qu'il ne doit y avoir de vente de ces Titres dans une juridiction où une telle offre, une telle sollicitation ou une telle vente serait illégale avant l'inscription ou la qualification des Titres aux termes des lois sur les valeurs mobilières ou d'une dispense de l'application de ces lois.

À propos de la Société

La Société a découvert en 2015 un gisement de graphite de haute qualité sur sa propriété Matawinie située à Saint-Michel-des-Saints, à 150 km à vol d'oiseau du nord de Montréal, au Québec. Cette découverte a mené à l'annonce des résultats d'une étude de préfaisabilité le 25 octobre 2017 et d'une étude de faisabilité le 24 octobre 2018. L'étude de faisabilité a démontré la forte rentabilité du projet avec une production projetée de 100 000 tonnes par année de concentré de graphite sur une période de 25,5 ans. La Société opérera son usine de démonstration jusqu'en 2020 et produira 2 000 tonnes de flocons de graphite concentré dans le but d'homologuer ses produits auprès de clients nord-américains et internationaux.

Dans une optique d'intégration verticale et de développement durable, la Société planifie la construction d'une usine dédiée à la seconde transformation à grande échelle de son graphite afin de répondre aux besoins croissants de l'industrie des batteries lithium-ion. L'équipe de Société, qui cumule plus de 60 ans d'expérience dans le graphite, développe son projet avec le plus grand respect des communautés environnantes, tout en favorisant une faible empreinte environnementale. Le projet de la Société bénéficie d'un bassin de main-d'oeuvre important provenant de la région et est situé à proximité des axes routiers et d'une source d'hydroélectricité abondante, abordable et renouvelable, lui conférant ainsi un avantage économique.

Pour plus d'information :

Eric Desaulniers

Président et chef de la direction

Tél: +1 (819) 923-0333

www.nouveaumonde.ca Tristan C. Menard

Vice-président exécutif, Marchés des capitaux

Tél: +1 (514) 296-6339





Abonnez-vous à notre fil de nouvelles :



http://nouveaumonde.us12.listmanage.com/subscribe?u=f5e3304c32bfb54992fd9acce&id=603de466df

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les efforts de la Société en lien avec son financement de projet et l'obtention de fonds suffisants afin de financer la construction et la mise en service de son projet minier sur la propriété de graphite Matawinie, constituent des « renseignements prospectifs » et des « énoncés prospectifs » au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières et reposent sur des attentes et des projections valables en date du présent communiqué de presse. Il n'y a aucune assurance que la Société sera en mesure de lever les capitaux requis au cours des 25 prochains mois.

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, contenus dans le paragraphe « À propos de Société » ci-dessus, qui décrit essentiellement les perspectives et les objectifs de la Société, constitue de « l'information prospective » ou des « énoncés prospectifs » selon le sens attribué par certaines lois sur les valeurs mobilières, et est fondé sur des attentes, des estimations et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s'avérer inexactes.

Plusieurs de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats ou le rendement diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, car les résultats réels et les évènements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l'information sur les attentes actuelles et les prévisions de la direction. La direction de la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs ou d'expliquer toute différence importante entre les évènements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf tel que l'exigent les lois en valeurs mobilières applicables.

De plus amples renseignements concernant la Société sont disponibles sur la base de données SEDAR (www.sedar.com) et le site internet de la Société à: www.nouveaumonde.ca

Communiqué envoyé le 13 décembre 2018 à 16:25 et diffusé par :