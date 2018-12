L'ISLE 2019 devrait réunir, en Chine, des milliers de leaders de l'industrie des enseignes et DEL







GUANGZHOU, Chine, 13 décembre 2018 /PRNewswire/ -- L'International Signs and LED Exhibition (salon international des enseignes et des DEL, ISLE) de 2019, l'un des événements phares du secteur, se tiendra du 3 au 6 mars 2019 dans la zone B du complexe de la Foire de Canton de Guangzhou, en Chine. Il accueillera des fabricants, des distributeurs, des fournisseurs de services et des sociétés de publicité de DEL, ainsi que des ministères et des utilisateurs finaux.

L'exposition annuelle, qui a attiré 230 000 visiteurs en 2018, rassemblera, l'année prochaine, d'importants groupes d'achats spécialisés de 18 pays, dont les États-Unis, l'Allemagne, la Russie, le Japon et la Corée du Sud, ainsi que plus de 18 000 entreprises exposantes du monde entier et acheteurs spécialisés internationaux issus de plus d'une centaine de pays. Les entreprises exposantes incluront des entreprises nationales d'excellente qualité et des marques étrangères reconnues telles que Absen, Aoto, Yeard, Lightking, Liantronics, Yes Tech, Epson, HP, Suda, One Laser, Keundo et Ace.

Orienté vers l'avant-garde

L'ISLE 2019 disposera de trois zones d'exposition comprenant tout aussi bien des produits comme des écrans, de l'éclairage, des écrans 3D à DEL que les mini DEL, les montages directs de puce, les médias intelligents et les enseignes publicitaires intelligentes ainsi que des équipements à DEL de pointe.

Les produits d'enseignes et DEL sont largement utilisés pour la publicité, le 4A, la planification d'événements, les performances sur scène, l'audiovisuel, la surveillance de la sécurité, l'éducation, les entreprises, les grands magasins, les hôtels, les systèmes de conférence, les halls d'exposition, les stades, etc.

Conférence sur le site de l'ISLE

L'ISLE comprendra un forum de quatre jours axé sur des sujets d'actualité. La liste complète des conférences est la suivante :

Conférence annuelle sur la publicité Forum (nouvelles technologies) sur l'industrie de DEL en Chine Séminaire sur les villes intelligentes et les architectes intelligents Séminaire sur la 5G, IDO Forum des matériaux de construction d'exposition respectueux de l'environnement Forum de l'industrie des enseignes Prix des conceptions et des produits d'enseignes Séminaire sur l'industrie des DEL au Japon Pavillon d'achats en ligne à hors-ligne Conférence de lancement de nouveaux produits (affichage à DEL : Mini DEL, technologie de montages directs de puce)

Offres spéciales

Les grands groupes visitant l'ISLE seront éligibles pour des avantages substantiels de voyage :

Plus de 6 personnes : hébergement à l'hôtel gratuit

Plus de 8 personnes : un cadeau spécial supplémentaire offert

Plus de 12 personnes : service d'interprétariat gratuit pendant l'événement

Préenregistrez-vous maintenant sur :http://en.isle.org.cn/en/envisitorapplication.html

Organisateur de renommée

L'ISLE 2019, organisé par Canton Fair Advertising Co., Ltd et la China Foreign Trade Guangzhou Exhibition General Corp. (CFTE), est une plateforme de solutions de chaîne de l'industrie des DEL entièrement intégrées pour des enseignes publicitaires professionnelles, fascinantes et intelligentes.

Contacts :

Mme Suyi Bi +86-20-89 268 218 bishuyi@cantonfairad.com Mme Sarah Li +86-20-89 268 248 lizefan@isle.org.cn M. Sparta Zhang +86-20-89 268 292 zhanghuilong@isle.org.cn

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/796633/INTERNATIONAL_SIGNS_LED_poster.jpg

