Les hôtels Grand Memories Punta Cana et Grand Memories Splash ouvrent leurs portes à Punta Cana, en République dominicaine

MONTRÉAL, 13 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sunwing est ravi d'annoncer l'ouverture de deux nouveaux hôtels, le Grand Memories Splash et le Grand Memories Punta Cana , qui a eu lieu le mois dernier à Punta Cana, en République dominicaine. Ces deux nouvelles propriétés remplacent le Memories Splash, ancien hôtel primé, et proposent des chambres rénovées, des commodités améliorées, et le service de qualité qui fait le renom des Grand Memories Resorts .



Abritant un des plus grands parcs aquatiques des Caraïbes, le Grand Memories Splash est une escapade pour les petits et grands enfants. Les vacanciers profitent d'un accès illimité au parc aquatique comprenant une piscine à vagues, sept glissades et une aire de jets d'eau pour les plus jeunes. La propriété améliorée offre aussi un éventail de chambres dotées de commodités modernes, ainsi que l'option de surclassement au Diamond Clubtm afin de profiter d'emplacements de chambres non loin du parc aquatique, de réservations préférentielles dans les restaurants à la carte, de l'accès à des sections exclusives de l'hôtel, et plus encore. Plusieurs restaurants sont offerts servant un éventail de cuisines, y compris des fruits de mer frais au Under the Sea et des plats mexicains authentiques à la Mexican Cantina.

Le Grand Memories Punta Cana offre une ambiance plus raffinée et sophistiquée, des installations modernes, des chambres chics et des commodités répondant aux besoins uniques de chaque voyageur. Les vacanciers peuvent se prélasser au complexe aquatique décontracté proposant de nouvelles chaises longues et des lits balinais, visiter l'arcade moderne et le bar sportif, ou profiter d'un accès illimité au parc aquatique Splash sur place. En soirée, les adultes peuvent tenter leur chance au casino, au Royalton Punta Cana voisin, avant de rentrer dans leurs grandes suites au décor moderne.

Les vacanciers séjournant dans les deux hôtels peuvent se rendre sur la plage de sable blanc du Royalton Punta Cana , à quelques minutes à pied ou en navette. Ils ont la possibilité d'y essayer gratuitement plusieurs sports nautiques non motorisés, et ont accès à plusieurs commodités luxueuses, ainsi qu'à la Grazie Italian Trattoria, au Score Sports Bar & Lounge, au XS Disco Bar et au Sands Beach Bar. De plus, ils peuvent participer à des cours quotidiens du programme Royalton Fit, se tenir en forme dans la salle d'entraînement ou s'offrir un soin au Royal Spa.

Tous les forfaits Sunwing comprennent les vols aller-retour avec Sunwing Airlines, à bord desquels les vacanciers peuvent se détendre, relaxer et profiter du service en vol primé, qui inclut un service gratuit de boissons non alcoolisées et un menu d'achats à bord proposant une sélection de collations et de repas légers, avec des choix inspirés par la célèbre Chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada. Les passagers ont également droit à une franchise de bagages généreuse de 23 kg, offerte gratuitement. Les groupes de dix adultes bénéficieront de prix spéciaux, de valeurs ajoutées et de dépôts réduits. Cliquez ici pour plus de détails sur les vacances de groupe.

Pour plus d'informations ou pour réserver, veuillez consulter le Sunwing.ca ou communiquer avec votre agent de voyages.

