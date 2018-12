Déclaration du conseil d'administration du Comité organisateur national des Jeux de la Francophonie







MONCTON, NB, le 13 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Nous, les six membres du conseil d'administration restants, nous réjouissons de la sortie du rapport d'experts-comptables retenu par le gouvernement fédéral qui vient confirmer la rigueur et le sérieux du travail accompli par le CNJF jusqu'à présent.

Nous croyons toujours aux Jeux de la Francophonie et tenons à réitérer notre pleine confiance en l'équipe en place et au travail rigoureux accompli pour développer notre plan d'affaires. Rappelons que ce plan d'affaires a été conçu en tant qu'outil de discussion pour encadrer les négociations financières auprès des bailleurs de fonds.

Conscients des difficultés économiques auxquelles la province est maintenant confrontée, nous avons toujours été et demeurons ouverts à évaluer les différentes options de financement et réductions des coûts afin d'avoir des Jeux qui répondent à la fois aux attentes et aux capacités des bailleurs de fonds, tout en laissant des legs pour la communauté.

Nous continuons à inviter les bailleurs de fonds à négocier et à trouver des pistes de solutions le plus rapidement possible. Le conseil est convaincu qu'il est possible d'y arriver pour que les Jeux réussissent.

Ces Jeux sont une opportunité inégalée pour la communauté. Pendant 10 jours, la région et la province seront sous les projecteurs du monde. Les Jeux de la Francophonie précédents ont entraîné des retombées économiques importantes, une immigration accrue et des legs en matière d'infrastructure, de culture et de capacité en matière d'organisation d'événements majeurs.

Le conseil d'administration

