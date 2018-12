Nouveau partenariat avec Accora Village ? une offre unique de logements locatifs pour la communauté des FAC







OTTAWA, 13 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Appuyons nos troupes, l'oeuvre de bienfaisance officielle des Forces armées canadiennes (FAC), annonce avec fierté son partenariat avec Accora Village, une communauté de logements locatifs en plein essor située dans l'ouest d'Ottawa. Accora Village est l'option idéale en matière de logement pour les employés du Quartier général de la Défense nationale (complexe Carling) en raison de sa compréhension sans pareille du mode de vie et des exigences de la communauté des FAC, de ses solutions de location souples, de ses programmes et de ses services.



« Accora Village est un allié solide et dévoué à l'égard de la communauté des FAC », de déclarer le commodore Sean N. Cantelon, chef de la direction des Services de bien-être et moral des Forces canadiennes. « Les offres spéciales d'Accora Village viendront atténuer certains des défis auxquels les militaires, les familles des membres des FAC et les vétérans font face en raison de fréquents déménagements. Accora Village offre l`accès à de nombreux restaurants, des boutiques et de magnifiques espaces verts qui favorisent un mode de vie sain et actif. »

Accora Village appuie solidement la communauté et commandite divers événements des FAC tels que la Course de l'Armée, le Défi-vélo de la Marine et le tournoi de golf Sans limites. Accora Village, en partenariat avec Appuyons nos troupes, attend avec impatience des occasions de pouvoir continuer à soutenir les militaires et les membres de la communauté des FAC.

« Pour Accora Village, le soutien aux militaires, aux familles et aux vétérans est un volet important des valeurs qui font de notre communauté un endroit si unique et spécial. Comptant plus de 7 000 résidents, dont un grand nombre d'anciens militaires et de vétérans, Accora Village s'engage à commanditer des événements qui appuient les troupes et la communauté », de préciser Dan Greenberg, président et propriétaire d'Accora Village. « Nous poursuivrons notre collaboration avec Appuyons nos troupes pour nous assurer que notre partenariat fructueux est bénéfique pour la communauté des FAC et répond à leurs exigences particulières. »

Dans le contexte de ce partenariat officiel, Accora Village propose maintenant aux membres actifs des FAC et aux vétérans des offres spéciales comprenant diverses options en matière de logements, d'installations de conditionnement physique et de programmes.



Accora Village est une communauté de logements locatifs en plein essor dans l'ouest d'Ottawa offrant un accès facile au Quartier général de la Défense nationale (complexe Carling). Dans cette communauté d'une superficie de 150 acres, les rues sont bordées d'arbres. Un milieu de choix pour les jeunes professionnels, les familles et les personnes à la recherche d'un logement plus petit qui souhaitent adopter un mode de vie sain et actif.

Accora Village comprend mieux que quiconque le style de vie et les exigences des membres des FAC.

Appuyons nos troupes est un donataire reconnu officiel de Sa Majesté du chef du Canada pour la communauté des FAC. Les Services de bien-être et moral des Forces canadiennes en assurent la gestion et l'exécution. Appuyons nos troupes a été créé pour répondre aux besoins uniques et particuliers des membres de la communauté des FAC découlant du service militaire.

Accora Village

Appuyons nos troupes

ConnexionFAC

Julie Leblanc

Gestionnaire supérieure des communications organisationnelles et des relations avec les parties intéressées

Services de bien-être et moral des Forces canadiennes

Téléphone : 613-996-4620

Courriel : leblanc.julie@sbmfc.com

Gestionnaire du marketing et des communications

James Kenny

Accora Village

Téléphone : 613-612-7488

Courriel : james.kenny@ferguslea.com

