Avis aux médias - La ministre Qualtrough et le ministre Duclos feront une annonce concernant les brise-glace de la Garde côtière canadienne







LÉVIS, QC, le 13 déc. 2018 /CNW/ - Au nom du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, l'honorable Carla Qualtrough, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos, et député de Louis-Hébert, Joël Lightbound feront une annonce concernant les brise-glace de la Garde côtière canadienne.

Date : Le vendredi 14 décembre 2018 Heure : 9 h 15 Lieu : Chantier Davie Canada Inc.

22, Georges-D. Davie

Lévis (Québec)

G6V OK4

Note : Les représentants des médias doivent se présenter sur les lieux au moins 20 minutes avant l'événement et être munis de bottes de sécurité. Un casque, des lunettes et des gants de protection seront fournis sur place.

