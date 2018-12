Avis - Des produits de santé fabriqués par Professional Botanicals Inc. pourraient poser de graves risques pour la santé







OTTAWA, le 13 déc. 2018 /CNW/ -

Problème

Santé Canada lance un avis concernant les produits de santé fabriqués par Professional Botanicals Inc., pourraient poser de sérieux risques sur la santé. La compagnie est un fabricant à façon qui est aussi connue sous le nom de Healthy Botanicals Inc.

Les observations effectuées par Santé Canada signalent que la compagnie fabriquait des produits dans des conditions non hygiéniques, sur un site qui n'avaient pas été autorisés par Santé Canada. Lors d'une visite sur les lieux (situé au 17075, rue Leslie, bureau 16, à Newmarket, en Ontario), des inspecteurs de Santé Canada ont découvert des lacunes en matière du contrôle de la qualité afin d'assurer la qualité et l'innocuité des produits, ainsi que l'absence de mesures de lutte antiparasitaire.

Santé Canada a saisi tous les produits, les ingrédients de médicaments d'ordonnance, ainsi que du matériel de fabrication sur le site et suspendu 11 licences détenues par la compagnie, pour des produits naturels.

Les produits fabriqués par cette compagnie peuvent avoir été vendus au moyen de différents noms de marque, notamment Professional Botanicals Inc., soit directement par l'entreprise ou distribués à différents endroits, comme des magasins de détail et des cliniques de perte de poids.

Santé Canada a posé ces gestes dans le cadre d'un suivi qu'a fait le Ministère concernant les gélules revitalisantes Vita-X produit fabriqué par la même entreprise qui renfermait un médicament d'ordonnance non déclaré sur l'étiquette. Santé Canada a aussi suspendu la licence de ce produit.

L'innocuité, la qualité et l'efficacité des produits non autorisés n'ont pas été évaluées par Santé Canada.

Il est illégal de vendre des produits de santé non autorisés et de réaliser certaines activités, comme la fabrication, l'emballage et l'étiquetage de produits de santé, au Canada, sans les licences et les autorisations appropriées de Santé Canada. Une licence d'établissement indique que l'entreprise respecte les exigences de Santé Canada concernant les procédés et procédures en place pour suivre et rappeler des produits de santé, et pour les fabriquer, les emballer et les étiqueter conformément aux bonnes pratiques de fabrication (norme qui aide à assurer la qualité des produits de santé vendus aux Canadiens).

Personnes touchées

Les consommateurs qui ont acheté ou utilisé les produits visés.

Produits touchés

Liste des produits dont Santé Canada a suspendu la licence (le numéro de produit naturel, ou NPN, indique si le produit a une licence sur l'étiquette)

Liste des produits non autorisés saisis par Santé Canada sur les lieux (voir les images plus bas) :

Produit Format Allégation (selon l'étiquette) Bulk Supplements.com Longjack Extract (Tongkat Ali) 100 g Aucun emploi ou allégation sur l'étiquette EU Pharma XXX-Lean 120 gélules Perte de poids Herbal Lifestyle 20 gélules Perte de poids Nature's Clinic Happy Drops 100 ml Aucun emploi ou allégation sur l'étiquette Neutrix Limbada 10 gélules 100 gélules Supplément à l'entraînement, amélioration de la performance sexuelle Neutrix Limbada Jack 2 gélules 20 gélules Amélioration de la performance sexuelle Neutrix Red Rocket 10 gélules Supplément à l'entraînement, amélioration de la performance sexuelle Professional Botanicals Inc. Alpha Lipoic Acid 90 gélules Aucun emploi ou allégation sur l'étiquette Professional Botanicals Inc. Beta-Sitosterol Plus 90 gélules Aucun emploi ou allégation sur l'étiquette Professional Botanicals Inc. Body Slim 90 gélules Aucun emploi ou allégation sur l'étiquette Professional Botanicals Inc. Bovadrene 90 gélules Aucun emploi ou allégation sur l'étiquette Professional Botanicals Inc. CandiaStat 90 gélules Aucun emploi ou allégation sur l'étiquette Professional Botanicals Inc. Children Dewormer 500 ml Aucun emploi ou allégation sur l'étiquette Professional Botanicals Inc. Co-Enzyme Q10 90 gélules Aucun emploi ou allégation sur l'étiquette Professional Botanicals Inc. Colostrum 60 gélules Aucun emploi ou allégation sur l'étiquette Professional Botanicals Inc. DHEA 90 gélules Aucun emploi ou allégation sur l'étiquette Professional Botanicals Inc. Diabetol 90 gélules Aucun emploi ou allégation sur l'étiquette Professional Botanicals Inc. Digizyme 90 gélules Aucun emploi ou allégation sur l'étiquette Professional Botanicals Inc. EDTA 90 gélules Aucun emploi ou allégation sur l'étiquette Professional Botanicals Inc. Glucosamine Chondroitin et MSM 90 gélules Aucun emploi ou allégation sur l'étiquette Professional Botanicals Inc. IB-Relieve 90 gélules Aucun emploi ou allégation sur l'étiquette Professional Botanicals Inc. L-Arginine 90 gélules Aucun emploi ou allégation sur l'étiquette Professional Botanicals Inc. L-Carnitine 90 gélules Aucun emploi ou allégation sur l'étiquette Professional Botanicals Inc. L-Glutamine 90 gélules Aucun emploi ou allégation sur l'étiquette Professional Botanicals Inc. Limbada Fertility 90 gélules Aucun emploi ou allégation sur l'étiquette Professional Botanicals Inc. Lipid Formula 1 90 gélules Aucun emploi ou allégation sur l'étiquette Professional Botanicals Inc. MSM Cream 30 ml Soulagement de la douleur articulaire Professional Botanicals Inc. Nattokinase Plus 90 gélules Réduit la tension artérielle, prévient les caillots de sang, favorise la santé vasculaire Professional Botanicals Inc. Oral Chelate 90 gélules Éliminer les métaux lourds, chélateur Professional Botanicals Inc. Paragona 90 gélules Cible les parasites dans le tube digestif Professional Botanicals Inc. Phytotheanine 90 gélules Aucun emploi ou allégation sur l'étiquette Professional Botanicals Inc. Probiotics 90 gélules Soulage les symptômes d'allergies, du rhume, de la grippe ou de l'arthrite, régularise la digestion et le métabolisme des gras Professional Botanicals Inc. Prostasol 90 gélules Aide à réduire les gonflements et la rétention d'eau, à améliorer le sommeil, à favoriser la santé des voies urinaires et de la prostate Professional Botanicals Inc. Rheumaplex 90 gélules Aide à réduire la douleur, les raideurs, l'inflammation et l'enflure des articulations attribuables à l'arthrite Professional Botanicals Inc. Thyrone 90 gélules Aucun emploi ou allégation sur l'étiquette Professional Botanicals Inc. Varicon Plus 90 gélules Aucun emploi ou allégation sur l'étiquette

Ce que vous devez faire

Cessez de prendre ces produits. Consultez un professionnel de la santé si vous avez consommé ces produits et avez des préoccupations relatives à votre santé.

Lisez les étiquettes de produits pour s'assurer que la vente des produits de santé a été autorisée par Santé Canada . Les produits de santé autorisés ont un numéro d'identification du médicament (DIN), un numéro de produit naturel (NPN) ou un numéro de médicament homéopathique (DIN-HM). Vous pouvez également vérifier si la vente de produits a été autorisée en consultant les pages Recherche de produits pharmaceutiques et la Base de données sur les produits de santé naturels homologués.

. Les produits de santé autorisés ont un numéro d'identification du médicament (DIN), un numéro de produit naturel (NPN) ou un numéro de médicament homéopathique (DIN-HM). Vous pouvez également vérifier si la vente de produits a été autorisée en consultant les pages Recherche de produits pharmaceutiques et la Base de données sur les produits de santé naturels homologués. Déclarez les effets indésirables associés aux produits ou déposez une plainte à Santé Canada .

Ce que fait Santé Canada

À la demande de Santé Canada, l'entreprise a accepté de cesser la fabrication et la vente, et de procéder à un rappel de tous les produits de santé fabriqués dans ses installations.

Si d'autres préoccupations de santé étaient rapportées, Santé Canada prendra les mesures appropriées et informera les Canadiens, au besoin.

SOURCE Santé Canada

Communiqué envoyé le 13 décembre 2018 à 15:47 et diffusé par :