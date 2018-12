ISLE 2019 devrait rassembler des milliers de leaders de l'industrie de l'affichage et des DEL de la Chine







GUANGZHOU, Chine, 13 décembre 2018 /CNW/ - ISLE 2019 (International Signs and LED Exhibition -- Exposition internationale sur l'affichage et les DEL), l'un des événements phares de l'industrie, se tiendra du 3 au 6 mars 2019 dans la zone B du complexe de la Foire de Canton à Guangzhou, en Chine. Elle accueillera des fabricants et des distributeurs de DEL, des prestataires de service et des sociétés de publicité, ainsi que des agences gouvernementales et des utilisateurs.

L'exposition annuelle, qui a attiré 230 000 visiteurs en 2018, rassemblera l'an prochain de vastes groupes d'acheteurs professionnels issus de 18 pays, y compris les États-Unis, l'Allemagne, la Russie, le Japon et la Corée du Sud, de même que plus de 18 000 sociétés exposantes de partout dans le monde et des acheteurs professionnels internationaux provenant de plus d'une centaine de pays. On compte parmi les sociétés exposantes des entreprises nationales de premier plan ainsi que des marques étrangères bien connues, comme Absen, Aoto,Yeard, Lightking, Liantronics, Yes Tech, Epson, HP, Suda, One Laser, Keundo et Ace.

Axée sur l'avant-garde

ISLE 2019 comptera trois aires d'exposition présentant divers produits, comme des écrans d'affichage et des appareils d'éclairage DEL ainsi que des écrans 3D, des mini-DEL, des montages directs sur carte (COB), des affichages médiatiques et publicitaires intelligents, et de l'équipement DEL à la fine pointe.

Les produits d'affichage et ceux ayant recours aux DEL sont largement utilisés pour la publicité, le 4A, la planification d'événements, les prestations sur scène, l'audiovisuel, la surveillance de sécurité, l'éducation, les affaires, les grands magasins, l'hôtellerie, les systèmes de conférence, les halls d'exposition, les stades, et plus encore.

Conférence sur place lors d'ISLE

ISLE tiendra un forum de quatre jours axé sur les thèmes en vogue au sein de l'industrie. Voici la liste complète des conférences :

Conférence annuelle de la publicité Forum de la Chine sur l'industrie DEL (nouvelles technologies) Séminaire relatif aux villes intelligentes et aux architectes intelligents Séminaire portant sur le 5G et l'IdO Forum sur le matériel écologique de construction d'exposition Forum sur l'industrie de l'affichage Remises de prix soulignant les conceptions et les produits d'affichage Séminaire de l'industrie DEL du Japon Pavillon d'achat O2O Conférence de lancement de nouveaux produits (écrans DEL : mini-DEL, technologie de montages directs sur carte (COB)

Offres spéciales

Les grands groupes visitant ISLE ont droit à des avantages substantiels de déplacement :

Plus de 6 personnes : Chambre d'hôtel gratuite

Plus de 8 personnes : Cadeau spécial supplémentaire

Plus de 12 personnes : Service gratuit d'interprétation durant l'événement

Effectuez votre préinscription à l'adresse : http://en.isle.org.cn/en/envisitorapplication.html.

Un organisateur percutant :

Organisée par Canton Fair Advertising Co., Ltd et CFTE (China Foreign Trade Guangzhou Exhibition General Corp.), ISLE 2019 est une plate-forme entièrement intégrée de solutions DEL pour la chaîne des industries donnant lieu à des affichages professionnels, charismatiques et intelligents.

Personnes-ressources :

Madame Suyi Bi +86-20-89268218 bishuyi@cantonfairad.com Madame Sarah Li +86-20-89268248 lizefan@isle.org.cn Monsieur Sparta Zhang +86-20-89268292 zhanghuilong@isle.org.cn

