Entrez dans l'ATMosphère des affaires lors du World ATM Congress 2019

ALEXANDRIA, Virginie, 13 décembre 2018 /CNW/ - Les professionnels de l'aéronautique et de la gestion du trafic aérien du monde entier se réuniront du 12 au 14 mars 2019 à Madrid, en Espagne, à l'occasion du World ATM Congress 2019 (Congrès mondial de la gestion du trafic aérien 2019) - la plus grande exposition et conférence internationale sur la gestion du trafic aérien. Les membres de la communauté aéronautique internationale sont invités à s'inscrire dès aujourd'hui.

Le World ATM Congress 2019 combine une exposition de grande ampleur, une conférence de calibre mondial et des présentations éducatives ainsi que des opportunités de réseautage exclusives, et offre en outre la possibilité de découvrir les dernières tendances et avancées du secteur de la gestion du trafic aérien - et tout cela sous un même toit !

Le World ATM Congress 2019, qui devrait attirer plus de 8 500 participants de plus de 130 pays et territoires, accueillera plus de 80 fournisseurs de services de navigation aérienne ainsi que des partenaires et des acteurs de l'industrie aéronautique et plus de 230 exposants qui présenteront des technologies de pointe, des solutions de tour de contrôle distante, des systèmes de surveillance dépendante automatique en mode diffusion basés dans l'espace, des solutions d'intelligence artificielle, d'autonomie et de cybersécurité, ainsi que des systèmes d'aéronef sans pilote. Preuve de la popularité du salon, l'exposition de 2019 est plus grande que jamais, dépassant d'ores et déjà la superficie de l'an dernier de près de 800 mètres carrés.

Cette année, le thème du congrès est : « Faire face aux problèmes majeurs de la gestion du trafic aérien - capacité, intégration des systèmes de gestion du trafic et du personnel ». Ce thème explorera les défis les plus pressants de l'industrie, notamment l'intégration et la gestion des drones, l'attraction et la rétention de la prochaine génération de professionnels de la gestion du trafic aérien, l'augmentation de la diversité dans les effectifs, et le meilleur moyen d'accroître la capacité de la gestion du trafic aérien. Les informations sur les discours inauguraux, les présentations et les tables rondes dirigées par des chefs de file renommés de l'industrie aéronautique seront bientôt annoncées.

Le World ATM Congress 2019 proposera six espaces de formation dans son hall d'exposition de calibre mondial et dans le centre de congrès de l'IFEMA. Les différents espaces offriront près de 150 heures de programmation, y compris des lancements et des démonstrations de produits, des tables rondes, des résultats de recherche, et plus encore.

Les inscriptions sont ouvertes dès à présent et des tarifs d'inscription anticipée préférentiels sont disponibles jusqu'au 1er février 2019.

À propos du World ATM Congress

Le World ATM Congress (www.worldatmcongress.org) est la plus grande exposition et conférence internationale sur la gestion du trafic aérien au monde. Ce congrès attire plus de 8 500 personnes chaque année.

Créé par l'Organisation des services de navigation aérienne civile (CANSO) en partenariat avec la l'Association du contrôle du trafic aérien (ATCA), le World ATM Congress rassemble les principaux développeurs de produits, experts, acteurs et fournisseurs de services de navigation aérienne du monde. C'est l'occasion pour les guides d'opinion de l'aéronautique de se retrouver pour trois jours de conférences, de démonstrations et de lancements de produits, de conclusions de contrats, et d'opportunités de formation et de réseautage à Madrid, en Espagne.

