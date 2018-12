Parc national du Mont-Tremblant - Autorisation conditionnelle et exceptionnelle accordée aux motoneigistes par le nouveau gouvernement du Québec







QUÉBEC, le 13 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, conformément à l'article 21 du Règlement sur les parcs, autorise, de façon conditionnelle et exceptionnelle, la circulation en motoneige sur le sentier Caribou, situé dans le parc national du Mont-Tremblant, pour la saison hivernale 2018-2019.

Cette autorisation est liée à la mise en place, dès le mois de décembre 2018, d'un comité de travail spécial de la Conférence administrative régionale. Ce comité spécial sera formé conjointement du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et du ministère de l'Économie et de l'Innovation, en concertation avec le ministère du Tourisme. Il réunira des intervenants gouvernementaux et non gouvernementaux de la région afin de prendre acte de l'ensemble des enjeux de développement économique de la municipalité de Saint-Donat. Un rapport proposant des pistes de solution sera déposé auprès des instances gouvernementales d'ici la fin du mois de janvier 2019.

Cette autorisation d'accès, aussi liée au report de l'ouverture du nouveau tronçon de Saint-Faustin-Lac-Carré, permettra de relier la municipalité de Saint-Donat à la ville de Mont-Tremblant.

Conditions d'utilisation

L'autorisation touchant l'utilisation du sentier Caribou est assortie d'une série de conditions :

la circulation n'est permise que sur le sentier Caribou, un sentier balisé d'environ vingt-huit(28) kilomètres empruntant le chemin n o 7 et une partie du chemin n o 3 entre les municipalités de Saint-Donat et de Saint-Michel-des-Saints ;

7 et une partie du chemin n 3 entre les municipalités de et de ; la circulation n'est permise qu'entre 7 h et 21 h;

la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h;

la circulation hors sentier et sur les plans d'eau est interdite;

aucun arrêt n'est permis durant la traversée du parc national;

aucune motoneige dite « à deux temps » n'est permise;

un plan pour la signalisation et un plan d'entretien du sentier devront être soumis à la direction du parc national du Mont-Tremblant .

Enfin, les motoneigistes désireux d'emprunter le sentier Caribou devront être titulaires d'une autorisation d'accès délivrée sur paiement des droits fixés.

Les gardes-parcs de la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ), de concert avec les agents de la protection de la faune du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, assureront le respect de la réglementation et sensibiliseront les utilisateurs du sentier Caribou au respect des conditions tout au long de la saison.

Citations :

« Depuis la fermeture du sentier par l'ancien gouvernement en 2013, c'est plus de 20 commerces et entreprises qui ont cessé leurs activités dans la municipalité de Saint-Donat. Nous allons nous assurer de la collaboration de tous les acteurs locaux afin de réaffirmer le caractère économique de la région. »

Mme Nadine Girault, députée de Bertrand et ministre des Relations internationales et de la Francophonie

« La mission de conservation des parcs nationaux, à laquelle s'inscrit l'aménagement de sentiers à l'extérieur des parcs, demeure et demeurera la voie à suivre. Nous avons confiance que les conditions imposées aux motoneigistes et les mesures prises pour assurer le respect de ces dernières assureront une saison hivernale harmonieuse pour tous. »

M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Le développement économique régional est une priorité pour notre gouvernement. Le mandat donné à la Conférence administrative régionale de Lanaudière permettra de mettre en place un comité spécial, le tout dans l'objectif que nous puissions assurer le meilleur soutien possible à la municipalité. Il s'agit là d'un excellent exemple de mobilisation régionale. »

M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le tourisme hivernal représente des retombées économiques importantes pour plusieurs régions du Québec et ce droit de passage permettra aux utilisateurs de bénéficier pleinement de ce produit touristique. De plus, la mise sur pied du comité permettra très certainement à la municipalité de Saint-Donat de revitaliser l'offre touristique et économique régionale. »

Mme Caroline Proulx, ministre du Tourisme

