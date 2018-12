Suivi démographique du troupeau de caribous migrateurs de la rivière aux Feuilles







QUÉBEC, le 13 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) rend publique la mise à jour des données démographiques du troupeau de caribous migrateurs de la rivière aux Feuilles. Les données obtenues en novembre 2018 indiquent que la population est toujours en déclin.

Un ensemble d'indicateurs (la proportion de mâles, de femelles et de faons ainsi que leur taux de survie) permet d'estimer que la population a diminué d'environ 10 % depuis novembre 2017 et de situer l'effectif du troupeau de la rivière aux Feuilles à environ 187 000 caribous. Ce résultat s'inscrit dans la tendance globale de décroissance de la population observée depuis les 15 dernières années. Ce troupeau a connu une forte décroissance, passant de plus de 600 000 caribous au début des années 2000 à environ 209 000 en novembre 2017.

L'élaboration du plan de gestion du troupeau de la rivière aux Feuilles progresse, en collaboration avec le Comité conjoint de chasse, de pêche et de piégeage. Ce plan sera présenté aux principaux partenaires en gestion faunique à des fins de consultation. Par ailleurs, le Gouvernement du Québec maintient le suivi des troupeaux de caribous migrateurs et poursuit sa collaboration avec le groupe de recherche Caribou Ungava.

Rappelons que la chasse sportive est fermée depuis le 1er février 2018. Compte-tenu de la tendance observée, sa réouverture n'est pas considérée à moyen terme

Source : Nicolas Bégin Relations médias Direction des communications

