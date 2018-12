Réaménagement de la Plaza Saint-Hubert - Une nouvelle marquise pour la Plaza Saint-Hubert dès 2019







MONTRÉAL, le 13 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Sylvain Ouellet, le responsable de l'eau, des infrastructures de l'eau, des infrastructures et de la Commission des services électriques au comité exécutif, annonce l'octroi du contrat de la nouvelle marquise de la Plaza Saint-Hubert qui contribuera à la revitalisation de cette artère commerciale.

« La marquise de la Plaza Saint-Hubert est un élément emblématique de cette rue commerciale qui a marqué l'esprit et l'imaginaire des Montréalais et Montréalaises. Toutefois, elle se faisait vieillissante et avait besoin d'importants travaux. La nouvelle marquise sera plus moderne, plus légère et claire, ce qui contribuera à améliorer l'expérience des visiteurs qui pourront profiter d'une Plaza Saint-Hubert plus verte, confortable et conviviale », souligne M. Ouellet.

L'entreprise Eurovia Québec Grands Projets Inc. a décroché le contrat pour la fabrication et l'installation de la nouvelle marquise, entre les rues Jean-Talon et de Bellechasse. Le contrat s'élève à 18 M$, le budget global du projet de réaménagement de la rue est donc respecté.

La nouvelle marquise sera installée à l'été 2019, entre les rues Jean-Talon et Saint-Zotique, et à l'été 2020, entre les rues Saint-Zotique et de Bellechasse, à la suite des travaux de remplacement des infrastructures, de la chaussée et des trottoirs.

Le réaménagement de la rue Saint-Hubert

Le projet de réaménagement de la rue Saint-Hubert, entre les rues Jean-Talon et de Bellechasse, comprend la mise à niveau des infrastructures souterraines, le remplacement de la marquise, l'aménagement d'une voie multiusage, la construction de larges trottoirs en pavés de béton, la création de deux places publiques ainsi que de sept traverses piétonnes, la mise en place d'un nouveau mobilier urbain et la plantation de plus de 200 arbres. Le budget total du projet s'élève à 55 M$.

