Le Bal de Neige célèbre la diversité canadienne







Diversité culturelle, artistique et culinaire à l'honneur au 41e Bal de Neige

OTTAWA, le 13 déc. 2018 /CNW/ - M. Greg Fergus, député d'Aylmer-Hull, a dévoilé aujourd'hui la nouvelle vision et la programmation du Bal de Neige de 2019 au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

Organisé par Patrimoine canadien, le rendez-vous phare de la saison touristique hivernale dans la région de la capitale du Canada célèbre la diversité canadienne.

Le 41e Bal de Neige propose une expérience plus urbaine avec de nouvelles destinations, dont le marché By et la rue Sparks, à Ottawa. Grâce à de nouveaux partenariats, la programmation reflète et représente davantage l'ensemble des Canadiens et Canadiennes.

Du 1er au 18 février 2019, la région de la capitale du Canada deviendra le théâtre d'une multitude d'activités mettant en lumière toute la diversité culturelle, artistique et culinaire de notre pays. La culture autochtone sera à l'honneur durant la première fin de semaine de festivités, alors que la culture, l'histoire et la fierté LGBTQ2+ seront au centre de la programmation de la 2e fin de semaine.

En plus des incontournables du Bal de Neige, comme la glissade au Domaine des flocons, le patinage sur le canal Rideau, les sculptures de neige et de glace, la famille Glamotte et les traditionnelles pâtisseries Queues de CastorMD, une programmation encore plus riche et variée attend les visiteurs.

Comme le dit si bien le slogan de cette année, « C'est aussi ÇA le Bal de Neige! ».

Citations

« Du 1er au 18 février 2019, vivez une expérience hivernale urbaine et lumineuse! Peu importe votre âge ou vos intérêts, que vous soyez de la région de la capitale du Canada, d'ailleurs au pays ou dans le monde, je vous invite à prendre part au 41e Bal de Neige. Venez célébrer avec nous la diversité canadienne en plein coeur de l'hiver! »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Cet hiver, le Bal de Neige se renouvelle afin de demeurer un incontournable dans la région de la capitale du Canada. Les nouvelles destinations dynamiseront l'expérience des visiteurs et permettront d'offrir une programmation encore plus variée. Je vous invite à en profiter; il y en aura pour tous les goûts! »

- M. Greg Fergus, député d'Aylmer-Hull

Les faits en bref

Le Bal de Neige aura lieu du 1er au 18 février 2019, durant les fins de semaine, dans la région d'Ottawa-Gatineau. Toutes les activités se dérouleront également le lundi 18 février, Jour de la famille en Ontario.

Tout en conservant ses activités emblématiques - patinage sur le canal Rideau et glissade au Domaine des flocons - le Bal de Neige propose de nouvelles destinations : le marché By, la rue Sparks, le centre-ville Rideau et le Glebe!

La Société des loteries et des jeux de l'Ontario (OLG) est le principal commanditaire de la patinoire du canal Rideau. Le Domaine des flocons et la 32e Compétition internationale de sculpture sur glace Reflets de glace sont présentés par Tim Hortons. Le Rideau Carleton Raceway Casino est le principal commanditaire des soirées Électro Sous-Zéro offertes au marché By.

Le Bal de Neige est rendu possible grâce au précieux soutien de quelque 700 bénévoles.

On encourage les visiteurs à utiliser le service de navette gratuit Bus-O-Neige OLG du Bal de Neige.

Document d'information

Bal de Neige 2019

Du 1er au 18 février 2019, vivez une expérience hivernale urbaine et lumineuse à l'occasion du 41e Bal de Neige!

Tout en conservant ses activités emblématiques - patinage sur le canal Rideau et glissade au Domaine des flocons -, le Bal de Neige propose de nouvelles destinations : le marché By, la rue Sparks, le centre-ville Rideau et le Glebe.

C'est aussi ÇA le Bal de Neige!

Consultez le calendrier des activités et visitez régulièrement le site Web afin de connaître les activités en vedette à chacune des trois fins de semaine : https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/bal-neige/calendrier-activites.html.

Tout au long du Bal de Neige, la diversité culturelle, artistique et culinaire sera à l'honneur. Avec, entre autres :

Festibière Hiver, au Musée canadien de l'histoire, et Brewfest d'hiver, au parc Lansdowne

Dégustations culinaires

Spectacles et animation culturelle

La culture autochtone sera mise en valeur la 1re fin de semaine. Avec, entre autres :

Pow-wow contemporain au Musée canadien de l'histoire

Ateliers de bricolage et d'écriture autochtones

Projection interactive numérique

La culture, l'histoire et la fierté LGBTQ2+ seront au centre de la programmation de la 2e fin de semaine sur la rue Sparks. Avec, entre autres :

Fierté hivernale, présentée par Fierté dans la Capitale

Exposition de photos commémorant le 50e de la décriminalisation partielle de l'homosexualité

Les destinations du Bal de Neige 2019

Durant les trois fins de semaine du Bal de Neige, toute la région de la capitale du Canada devient le théâtre d'activités qui mettent en valeur la culture et les traditions hivernales canadiennes. Grâce à la participation d'un grand nombre de partenaires, une multitude d'activités intérieures et extérieures sont offertes sous différentes thématiques : arts, culture, musique, théâtre, humour, sports, expériences culinaires et bien plus encore! Bref, il y en a pour tous les goûts! On encourage les visiteurs à utiliser le service de navette gratuit Bus-o-Neige OLG pour se rendre aux différentes destinations du Bal de Neige.

Le Domaine des flocons

C'est dans le parc Jacques-Cartier, à Gatineau, que prend vie le Domaine des flocons. Chaque hiver, on y construit les populaires glissades qui peuvent accueillir plus de 2 000 glisseurs à l'heure les jours de grande affluence! De magnifiques sculptures de neige et une foule d'activités palpitantes attendent les visiteurs dans cet immense terrain de jeu hivernal. La famille Glamotte, les mascottes bien-aimées du Bal de Neige, s'y installent d'ailleurs durant de leur séjour annuel.

Non loin des super glissades, la nouvelle zone Bout'chou permettra aux tout-petits de faire comme les grands, en toute sécurité! Bravez le vertige en vous élançant sur la tyrolienne ($) ou encore, étanchez votre soif de culture à la Maison Charron où des ateliers d'écriture et de bricolage portant sur les coutumes des peuples autochtones seront donnés. Tout cela et bien plus encore vous attend au Domaine des flocons.

Le Domaine des flocons est une coproduction de la Ville de Gatineau et de Patrimoine canadien.

Le marché By

Établi en 1826 par le lieutenant-colonel John By, le marché By est l'un des plus anciens et des plus grands marchés publics au Canada. Été comme hiver, le marché accueille des artisans, des fermiers et producteurs locaux, ainsi que des amuseurs de rue. Situé tout près de la colline du Parlement, le quartier bourdonne jour et nuit. À un jet de pierre des jolies boutiques et nombreux restaurants, le Musée des beaux-arts du Canada, qui surplombe la rivière des Outaouais, couronne magnifiquement ce joyau qu'est le marché By.

C'est dans ce décor unique que vous pourrez déguster un plat hivernal traditionnel lors du Concours annuel de ragoût du marché By ($) et admirer la finesse des oeuvres réalisées dans le cadre de la 32e Compétition internationale de sculpture sur glace Reflets de glace Tim Hortons, présentée sur la rue York. Profitez des soirées dansantes proposées par les bars du marché By et ne ratez pas l'occasion de vivre l'expérience du carillon interactif Chimes, une oeuvre à la fois rassembleuse et lumineuse!

La patinoire du canal Rideau, présentée par OLG

Lieu historique du Canada et site du Patrimoine mondial de l'UNESCO, le canal Rideau se passe de présentation! Chaque hiver, le canal, comme on l'appelle communément, devient la plus grande patinoire naturelle du monde. Son parcours, long de 7,8 kilomètres, s'étend de l'avenue Mackenzie, au centre-ville, jusqu'au lac Dows, et il offre une formidable expérience urbaine en plein air!

Chaussez vos patins et élancez-vous sur la patinoire du canal Rideau. Vous y vivrez de grandes émotions au 3e Festival de courses de bateau dragon sur glace. Vous y découvrirez de purs délices en savourant une pâtisserie Queues de Castor MD et en sirotant un chocolat chaud. Outre ces grands classiques du Bal de Neige, vous trouverez des kiosques où louer patins et traîneaux ainsi que des aires de repos, et vous croiserez presque certainement quelqu'un que vous connaissez!

La Commission de la capitale nationale est le maître d'oeuvre de la plus grande patinoire du monde, un incontournable, tant pour les touristes que pour les gens de la région d'Ottawa-Gatineau!

La rue Sparks

C'est en 1961 que l'on a fait de la rue Sparks le premier mail piétonnier à ciel ouvert permanent d'Amérique du Nord. À quelques pas au sud de la colline du Parlement, elle jette un pont entre l'histoire d'Ottawa et la vie d'aujourd'hui. Blottie entre les rues Elgin et Lyon, cette promenade est une destination prisée tout au long de l'année. Avec son Monument du cadeau de lord Stanley, ses boutiques à la mode, ses restos branchés, ses festivals gourmands et culturels, ce n'est pas étonnant que les passants adorent cette rue!

Réchauffez-vous en jouant à des jeux de glace et prenez-vous en photo devant les lettres géantes OTTAWA. C'est sur Sparks qu'aura lieu Fierté hivernale, une fête de rue des plus colorées, présentée par Fierté dans la Capitale! Mettez vos plus beaux accessoires arc-en-ciel et venez braver le froid alors que déferlera sur la région de la capitale du Canada une vague de diversité, de fierté et de solidarité! Patrimoine canadien y présentera également l'exposition de photos Affirm-action : portraits de la Collection des Archives nationales commémorant le 50e anniversaire de la décriminalisation partielle de l'homosexualité au Canada.

Le centre-ville Rideau

Lorsque l'on pense au centre-ville Rideau, les boutiques de mode, librairies, bijouteries, boutiques de souvenirs et autres commerces nous viennent évidemment à l'esprit. Mais le centre-ville Rideau, c'est aussi un lieu de culture et d'histoire. On y retrouve notamment le Musée Bytown, la Galerie d'art d'Ottawa et la Cour des Arts, le Centre national des Arts, dont la Lanterne Kipnes fait office de phare des arts de la scène au Canada.

Tout au long du Bal de Neige, c'est par cet endroit grouillant de vie et de culture que des milliers de festivaliers passeront pour se rendre du marché By au canal Rideau vers la rue Sparks et vice-versa. Faites comme eux et profitez-en pour vous ressourcer l'esprit, vous réchauffer les pieds et casser la croûte dans les divers cafés et restos du centre-ville Rideau.

Le Glebe

L'une des premières banlieues d'Ottawa, le Glebe a une histoire riche et fascinante. Son nom vient des terres - les glèbes - que l'église presbytérienne St-Andrew a vendues vers 1837 alors que la population était en pleine croissance. Construit en 1898, le pavillon Aberdeen est le seul édifice d'envergure du 19e siècle encore en usage au pays. Il est aujourd'hui au coeur de la vitalité du nouvel aménagement du parc Lansdowne. Le Glebe, c'est également la rue Bank avec ses magasins et restaurants variés. C'est aussi un quartier résidentiel avec de jolies maisons de briques datant des années 1800.

Pendant le Bal de Neige, c'est tout le voisinage qui participe à l'activité Neige en folie! et met la main à la... neige! Promenez-vous dans le Glebe et voyez pourquoi le quartier est devenu la « capitale planétaire des bonshommes de neige »! Découvrez la richesse brassicole de l'Ontario et du Québec au Brewfest d'hiver et satisfaites votre gourmandise grâce au Marché agroalimentaire d'Ottawa, tout cela dans le décor enchanteur du pavillon Aberdeen du parc Lansdowne.

