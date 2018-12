Projet Sainte-Catherine Ouest - La Ville de Montréal octroie un important contrat de construction pour débuter les travaux de la phase 1







MONTRÉAL, le 13 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Les élus de comité exécutif ont approuvé ce matin l'octroi d'un important contrat à la firme Eurovia Québec Grands Projets Inc. afin de reconstruire les infrastructures souterraines de la rue Sainte-Catherine Ouest, entre les rues Robert-Bourassa et de Bleury, marquant ainsi la reprise des travaux sur l'artère commerciale dès janvier 2019.

Ces travaux, qui font partie de la première phase du projet de réaménagement, comprennent la reconstruction d'un égout unitaire, d'une conduite d'eau secondaire, d'une conduite d'eau haute-pression et d'une conduite d'eau principale, ainsi que la construction d'une chaussée et de trottoirs temporaires en revêtement bitumineux sur approximativement 450 mètres. Les travaux ont été divisés en deux lots qui doivent débuter simultanément. Les travaux du lot Ouest, situé entre le boulevard Robert-Bourassa et la rue Saint-Alexandre, devront être terminés dans un délai maximal de dix mois, alors que ceux du lot Est, situé entre les rues Saint-Alexandre et de Bleury s'étendront sur un maximum de six mois.

« C'est une nouvelle étape marquante que nous franchissons aujourd'hui dans ce projet emballant. Nous sommes satisfaits des résultats de l'appel d'offres et avons maintenant l'assurance d'obtenir des travaux de qualité à un juste prix. Je remercie à l'avance les Montréalaises et les Montréalais, ainsi que les commerçants pour leur patience et leur collaboration pendant les travaux qui s'amorceront sous peu. Le résultat final en vaudra la peine! », a mentionné la mairesse, Valérie Plante.

Afin de maximiser les chances d'obtenir des soumissions de qualité à juste coût, un mode d'octroi alternatif à celui du plus bas soumissionnaire conforme a été utilisé dans le cadre du présent projet. La recommandation d'octroi a ainsi été basée sur un système de pondération et d'évaluation des offres tenant compte, en plus du prix soumis, des délais de réalisation des travaux. En plus de ce mode d'octroi alternatif, une clause d'expérience du soumissionnaire a été incluse à l'appel d'offres afin d'assurer que l'adjudicataire détienne les compétences et le savoir-faire requis pour la réalisation de ces travaux majeurs.

La première phase des travaux de réaménagement de rue Sainte-Catherine, incluant le square Phillips et la place du Frère-André seront complétés en 2021. Le réaménagement de ce tronçon prévoit un élargissement des trottoirs, une voie de circulation unique permettant la livraison aux commerces par le biais d'une zone de débarcadère, un verdissement intensif, du mobilier urbain distinctif, un tout nouvel éclairage au DEL et du WiFi gratuit. Les travaux de la phase 2, située entre Mansfield et Atwater, débuteront en 2022. Le réaménagement de l'avenue McGill College afin d'en faire une nouvelle place publique, unique et dynamique, constitue la phase 3 du projet et débutera quant à lui en 2021.

Tout au long des travaux, XP MTL proposera une programmation éclatée afin de dynamiser le centre-ville. D'autres mesures ont également été mises en place pour minimiser les impacts du chantier auprès des commerçants, telles que le programme PR@M Sainte-Catherine et le programme d'aide aux commerçants.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 13 décembre 2018 à 13:20 et diffusé par :