Programme d'infrastructures municipales d'eau - Le gouvernement du Québec octroie plus de 520 000 $ pour la mise aux normes de l'eau potable à Saint-Octave-de Métis







SAINT-OCTAVE-DE-MÉTIS, QC, le 13 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier de contribuer à l'amélioration des infrastructures municipales de Saint-Octave-de-Métis pour ainsi assurer la qualité des services publics aux citoyens.

La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, annonce une aide financière de plus de 520 000 $ du gouvernement du Québec pour la réalisation de travaux visant à résoudre le problème de concentration en arsenic dans l'eau potable distribuée par la Municipalité de Saint-Octave-de-Métis..

Le réseau de distribution de Saint-Octave-de-Métis sera raccordé, au moyen d'une conduite, à celui de la Municipalité de Price. Cinq résidences de Grand-Métis bénéficieront aussi de cette nouvelle installation.

Citations :

« Il était essentiel d'agir pour corriger le problème de qualité de l'eau qui affectait les résidents de Saint-Octave-de-Métis. Par ce soutien, le gouvernement du Québec investit dans la protection de l'environnement et dans la santé des citoyens et des familles. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Cette annonce est une bonne nouvelle pour la communauté de la région. Investir pour moderniser les infrastructures, dans le respect des normes environnementales, assure à la population l'accès à des services publics durables. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Je suis extrêmement fier et reconnaissant du partenariat avec les municipalités de Price et de Grand-Métis qui permet le règlement de ce dossier crucial pour la santé et la qualité de vie des citoyens de Saint-Octave-De-Métis. L'apport du gouvernement du Québec rend possible la distribution d'une eau de qualité aux résidents sans hypothéquer l'avenir de la Municipalité. »

Martin Reid, maire de la Municipalité de Saint-Octave-de-Métis

« Nous sommes heureux de contribuer à la régularisation d'une situation problématique qui touchait nos voisins de Saint-Octave-de-Métis. Cette entente incarne les valeurs de solidarité et de collaboration que nous souhaitons développer avec les communautés autour de nous. »

Bruno Paradis, maire de la Municipalité de Price

Faits saillants :

L'aide financière de 520 653 $ provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU). De ce montant, 40 157 $ sont consacrés aux études préliminaires et à la préparation des plans et devis, tandis que 480 496 $ serviront à la réalisation des travaux.

· Le Plan québécois des infrastructures 2018-2028 prévoit des investissements de près de 7,3 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). En ajoutant les contributions du gouvernement du Canada et des municipalités, ce sont plus de 14,3 milliards de dollars qui seront investis dans les infrastructures municipales au Québec au cours de cette période.

